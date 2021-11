Pénzbüntetés lett a vége a korai karácsonyi dekorációnak

Megosztás Tweet



Még Mariah Carey is védelmébe vette a családot, akiknek százezrekbe kerülhet a túlbuzgóság.

A Westchase family could face up to $1,000 in fines if they don’t take down their Christmas lights, which were put up on Nov. 6. https://t.co/4Eiilktwy1 — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) November 22, 2021

A floridai Tmapában nem díszítheti az ember kénye-kedvére a saját otthonát, ennek bizony szigorú szabályai vannak. Erről azonban mit sem tudott a Moffa család, akik idén november elején elkészültek a karácsonyi dekorációjukkal. Tavaly már nem sikerült időpontot kapniuk a hivatalos dekoratőrnél, így most elébe mentek a szezonnak. A felkapcsolt fények azonban nem arattak osztatlan sikert, sőt, pénzbüntetés lett a sztori vége -írja a Fox.







Mint kiderült, az egyik szomszéd bejelentést tett, hisz a lakóközösség szabályai szerint hálaadás előtt nem lehet feltenni az ünnepi dekorációt. Alig két nappal a nagy debütálás után meg is kapta a 100 dolláros pénzbüntetésről szóló levelet a család, ami felmehet akár 1000 dollárig is, ha nem szerelik le a fényeket. Bár Moffáék felajánlották, hogy pár napig akkor még nem kapcsolják fel a füzéreket, de ezzel többek nem érik be, követelik a leszerelést, ami kisebb háborút indított el a lakóközösségben, sőt, az interneten is.

A közösségi média kiállt a családért, hisz hajlandóak együtt működni, így a bírságot megfejelve a leszerelés költségével túlzásnak tartják. Egyelőre nem tudni, megenyhültek-e a Grincs szomszédok, de talán hallgatnak Mariah Carey-re, a karácsony nagyasszonyára, aki szintén kommentálta a történteket Twitterén:

My personal preference is to wait until after Thanksgiving but there’s no regulating festiveness!!! 💖💖💖 https://t.co/KpVgTVIlcu — Mariah Carey (@MariahCarey) November 18, 2021

"Én is azt javasolnám, hogy várjunk hálaadásig, de erre egyébként nincs szabály!"

Mariah közbelépése egyébként nem meglepő, ő már hetekkel ezelőtt megvívta a maga harcát, miután a fülébe jutott, hogy egy texasi kocsma betiltotta az "All I Want for Christmas is You-t". Egy figyelmeztető felirat szerint, december elseje előtt tiltott a zenegépben Mariah örökzöldjét elindítani. A szigorú szabályozáson annyit lazítanak az első téli hónap beköszöntével, hogy egy este, egy alkalommal elhangozhat a sláger.

A címlapfotó illusztráció.