Különleges pillanat – Kate Hudson 17 éves fiával érkezett a divatbemutatóra

A színésznő ritkán mutatja meg gyermekeit a kameráknak, de ezúttal kivételt tett.

Hollywood színe-java részt vett a november 18-án tartott kapszulakollekció bemutatóján, ami Stella McCartney és a The Beatles kolaborációjából jött létre. Az eseményen olyan hírességek voltak jelen, mint Orlando Bloom, Alessandra Ambrosio, Laura Dern, Reese Witherspoon vagy Goldie Hawn, aki lányával Kate Hudsonnel, „vejével” Danny Fujikawa-val és legidősebb unokájával, a most tizenhétéves Ryderrel érkezett a rendezvényre – írja a Just Jared.







A Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? 42 éves sztárja az interneten sem mutatja meg sokszor csemetéit, a vörös szőnyegre pedig még annál is ritkábban viszi el őket, de úgy tűnik nagyfiával most kivételt tett, a kommentelők pedig nem győzik hangsúlyozni, mekkorát nőtt Ryder, aki lassan úgy néz ki, mintha nem a fia, hanem a személyi testőre lenne Kate Hudsonnak.

A színésznő manapság nyakig benne van az esküvőszervezésben, ami saját bevallása szerint, kezd egy kicsit A csajok háborújára hasonlítani. Utalt ezzel Kate a 2009-es vígjáték sikerfilmre, amiben Anna Hathaway oldalán két rivális menyasszonyt alakítottak. Hudsont öt év és egy közös gyermek után, idén szeptemberben jegyezte el kedvese Danny Fujikawa.

Kate és Danny 2016 óta van együtt, kapcsolatukat pedig egy évvel később, a nyilvánosság előtt is felvállalták. Míg az eljegyzést mondhatni nem kapkodták el, a családalapításba viszont szinte azonnal belevágtak, 2018-ban született meg közös kislányuk, Rani Rose.

Kate korábban egy interjúban árulta el, hogy a zenészek a gyengéi. Nem véletlen tehát, hogy korábbi partnerei szinte mind a zeneiparban dolgoztak. Három gyermeke közül Ryder Chris Robinsontól, a The Black Crowes frontemberétől van, a tízéves Bingham Matt Bellamytól, a Muse frontemberétől, és legkisebb csemetéje jelenlegi párjától.