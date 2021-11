Zsúfolt a házasságom, hisz hárman vagyunk benne – Diana hercegné 26 éve adta azt az interjút, ami történelmet írt

Megosztás Tweet



Huszonhat évvel ezelőtt, 1995. november 20-án sugárzott interjúban Lady Diana elmondta, hogy tudomása volt Károly herceg házasságtörő kapcsolatáról. „Kicsit zsúfolt ez a házasság, hiszen hárman vagyunk benne” – fogalmazott akkor a tévéinterjúban, melyet több tízmillióan láttak.

Diana hercegné a BBC brit TV-társaság riporterének adott interjút 1995. november 5-én (Fotó: MTI/EPA)

A szívek királynője minden bizonnyal meglepő – és néha szívszorító – dolgokat nyilatkozott élete során, de a leghíresebb interjú 1995-ben készült. Ekkor első alkalommal nyíltan és tabuk nélkül beszélt a Károllyal megromlott házasságukról, a bulimiájáról, szülési nehézségeiről, depressziójáról és arról, hogy a királyi család egyfajta veszélyforrásként tekint rá.







Az interjú nemcsak a boldogtalan hercegné életére, de az egész királyi családra is hatással volt.

Óriási titokban készült az interjú

A BBC-nél csak néhány ember tudott az interjúról, nagy titokban készült. A BBC-nél dolgozó Martin Bashir készítette az interjút, aki ekkor még kevésbé volt ismert a szakmában. Az interjú 1995. november 5-én, vasárnap este készült a Kensington-palotában – ahol ekkor Diana már egyedül élt. Bashir a stábjával érkezett a rezidenciához, ahol Dianát kivéve már senki nem tartózkodott. Aznap Angliában az örömtüzek éjszakája (Guy Fawkes) volt, így Diana szabadnapot adott az ott dolgozóknak.

Az interjút két kamerával egy operatőr készítette. A felvételek többségén csak Diana látható fekete blézerben, erős sminkben, megjelenése gyakorlatilag tökéletes volt. Időnként Bashir is látható, keresztbe tett lábbal ül jegyzetekkel az ölében, látszólag nagyon nyugodt volt.

Bashir irányított kérdései, megnyilvánulásai rövidek voltak: „Magyarázza el, mire gondol, amikor ezt mondja”; „Hogyan birkózott meg ezzel?”

A felvételeken látható, hogy Diana többnyire óvatosan bólintott Bashir kérdései közben, vagy finoman összeszorította a száját, visszafogott válaszokat adott.

A Panorama-interjú néven elhíresült beszélgetést sok-sok magánéleti mélypont előzte meg. A hercegné beszélt boldogtalan házasságáról, Károly folyamatos hűtlenségéről, Kamilláról, és ekkor hangzott el a híres mondat:

Kicsit zsúfolt ez a házasság, hiszen hárman vagyunk benne.

Köztudott volt, hogy a kapcsolat fennmaradt Károly és Diana házasságkötése után is, a trónörökös 2005 áprilisában feleségül is vette kedvesét, aki azóta a Cornwall hercegnéje címet viseli. Bizalmas körökben Diana csak rottweilerként emlegette férje szeretőjét.

Az interjú két és fél órán keresztül zajlott, a megvágott, körülbelül 50 perces anyagot később mintegy huszonhárommillió ember láthatta világszerte.

Amikor az interjút sugározták, Diana és Károly már hosszú ideje külön élt, de még nem váltak el. Az interjúban Diana azt mondta, hogy valójában nem ő akarta ezt – ő maga is olyan családból jött, ahol a szülők elváltak, azt mondta, nem akarja ugyanazt az utat járni.

Az interjú után két évvel, Diana 1997. augusztus 31-én vesztette életét autóbalesetben.

Vilmos herceg: A BBC hazugságokkal vette rá édesanyámat az interjúra

Idén májusban is az egész világ erről az interjúról beszélt. Ugyanis befejeződött az a vizsgálat, amely azt tárta fel, hogy milyen körülmények között jött létre az 1995-ben sugárzott beszélgetés.

A 127 oldalas vizsgálati jelentés súlyosan elmarasztalja a BBC akkori vezetését és az interjút készítő egykori sztárriportert, Martin Bashirt. A jelentés megállapítja, hogy – jóllehet Diana valószínűleg Bashir megtévesztő manőverei nélkül is ráállt volna az interjúra – a BBC-riporter csalárd módon nyerte meg Charles Spencert, a hercegnő öccsét az interjú előkészítésének. A vizsgálat előzményeként Spencer gróf tavaly bejelentette: bizonyítékokat talált arra, hogy a riporter annak idején megtévesztéssel vette rá a hercegnőt az interjúra.

Azt is elmondta, hogy Martin Bashir hamisított bankszámlákat mutatott Dianának, amelyek arra vallottak – mint kiderült, valótlanul –, hogy az udvar két magas rangú tisztviselője a brit titkosszolgálatoknak szolgáltatott ki bennfentes információkat a hercegnéről, fizetség fejében. Spencer közölte, hogy egyik találkozójukon Bashir számos hamis, lejárató állítást is megfogalmazott a királyi család magas rangú tagjairól, így próbálva elnyerni bizalmát és elérni az interjú megszervezését Dianával.

A BBC-riporter állításai között szerepelt Spencer szerint, hogy Diana magánlevelezését udvari illetékesek felbontják, és a hercegné kocsijának mozgását nyomon követik, telefonját lehallgatják.

Vilmos cambridge-i herceg – Károly trónörökös és Diana elsőszülött fia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója a nyilvánosságra hozott videónyilatkozatában kiemelte:

rendkívül aggályosak a jelentés azon megállapításai, amelyek szerint a BBC alkalmazottai hazugságokkal és hamisított dokumentumokkal érték el, hogy édesanyja interjút adjon a társaságnak.

A herceg kijelentette: nézete szerint az tény, hogy az interjút csalárd módon szervezték meg, jelentősen befolyásolta azt is, hogy Diana miket mondott a műsorban. Vilmos szerint az interjú komoly mértékben tovább rontotta a szülei közötti viszonyt, és azóta is számtalan embernek okozott fájdalmat. A herceg úgy fogalmazott: leírhatatlan szomorúság forrása az a tudat, hogy a BBC által elkövetett hibák jelentősen hozzájárultak édesanyja félelmeihez, paranoiájához és elszigeteltségéhez életének utolsó éveiben. Vilmos hangsúlyozta, hogy mindez még az ő emlékezetében is él.

A BBC a vizsgálati jelentés közzététele után levelet küldött Vilmosnak és öccsének, Harry sussexi hercegnek, valamint Károly trónörökösnek és Charles Spencernek, mindegyiküket személyesen is megkövetve a történtekért. A BBC egyben bejelentette azt is, hogy visszaadja az összes olyan szakmai díjat, amelyet a Diana-interjúval nyert, köztük a Brit Film- és Tévéművészeti Akadémia (BAFTA) által a produkcióért 1996-ban odaítélt különdíjat.