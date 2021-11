21 éve együtt: Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones szerelmesebbek, mint valaha

Megosztás Tweet



A sztárpár az évforduló alkalmából gyönyörű felvételekkel köszöntötte egymást.

Michael Douglas amerikai színész és felesége, Catherine Zeta-Jones (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/David Swanson)

1996-ban az év szenzációjának számított, hogy a két színész egymásba szeretett. A házaspárnak meg voltak a maguk hullámvölgyei házasságuk alatt, de még 21 év után is úgy tudnak végiglejteni a vörös szőnyegen, mintha mézesheteiket élnék. Fiuk, Dylan most 21 éves, bájos lányuk, Carys pedig idén áprilisban töltötte be a 18-at.







Igen, van közöttük 25 év korkülönbség, de anno nem törődtek a negatív véleményekkel, és ennyi év után már semmit sem kell bizonyítaniuk. Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas házassága bizonyára az égben köttetett, hiszen a mai napig is úgy rajonganak egymásért, akár a tinik – írja a PageSix.

Ezt pedig nem is restellik megmutatni a világnak, és hogy mennyire is dúl a szerelem, azt Catherine az esküvőjüket megörökítő fotóval próbálta kifejezni:

Boldog évfordulót Michael. 21 éve állsz mellettem és még ennél is régebb óta tart a szerelmünk.

A 77 éves Douglas köszöntése pedig talán még ennél is meghatóbb volt, ő ugyanis egy videóval készült, ami legboldogabb közös pillanataikat idézte fel.