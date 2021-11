Mel Gibsonnal is összefuthat Budapesten – legutóbb itt vacsorázott

Megosztás Tweet



Egy steakre ugrott be az Oscar-díjas sztár, és még egy fotóra is összeállt az étterem dolgozóival.

Budapestre érkezett az amerikai filmcsillag és rendező, Mel Gibson. A közösségi médiában meg is jelent róla az első fotó, a minap ugyanis a Prime Steak & Wine étteremben vacsorázott – szúrta ki az Origo.







"Megtiszteltetés volt ma este vendégül látni Mel Gibson kétszeres Oscar- és Golden Globe-díjas színészt, filmrendezőt, producert"

- írta Facebook oldalán az étterem.

A hét elején Gibson egy közönségtalálkozón jelentette be, hogy ő rendezi a Halálos fegyver ötödik részét. Miután idén júliusban 91 évesen elhunyt a korábbi filmek legendás rendezője, Richard Donner, a rajongók hitüket vesztették abban, hogy elkészülhet a már évekkel ezelőtt belengetett folytatás. A legendás filmes azonban még halála előtt megkérte Gibsont, hogy ő fejezze be a munkáját, ha bármi történne vele, ennek pedig most eleget is tesz.

Budapest az elmúlt években a hollywoodi szuperprodukciók új mekkája lett, így talán az sem kizárt, hogy az új Halálos fegyver-film miatt érkezett hazánkba a színész, de ezt egyelőre nem erősítették meg.