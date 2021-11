Lesifotó bizonyítja - ő Kim Kardashian új párja

Megosztás Tweet



Kanye Westet egy 28 éves komikusra cserélte.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian and Pete Davidson's romance is confirmed as they are caught holding hands https://t.co/YcQnYGpekE pic.twitter.com/zlwd2P32fw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 19, 2021

Nem békül Kim Kardashian és Kanye West, ez már egészen biztos. A sztárpárt többször is látták együtt az utóbbi időben, azonban ezek a gesztusok már csupán baráti jellegűek, a válás szépen halad a maga útján.







És ami azt illeti Kim magánélete is, mint a Dailymail lesifotóiról kiderült, új párra lelt, aki pedig nem más, mint Pete Davidson. A párt a múlt hétvégén fotózták le kéz a kézben, melynél egyértelműbb bizonyíték nem is kell, hogy a 41 éves Kim és a Saturday Night Live 28 éves színésze között barátságnál komolyabb a kapcsolat.

Egy bennfentes szerint a páros már túl van egy vidéki kiruccanáson is, még halloween előtt a Knott’s Berry farmon töltöttek el együtt egy romantikus estét, és több New York-i vacsorarandin is túl vannak már.

"Nagyon boldogok együtt, egyelőre várják, hogy mit tartogat számukra a jövő. Pete nem akar mással randizni, ahogyan Kim sem. Bár kapcsolatuk nem a legkomolyabb, látszólag teljesen odáig vannak egymásért"

- nyilatkozta egy közös ismerősük.

Pete Davidson korábban olyan hírességekkel randevúzott, mint Ariana Grande, Kaia Gerber és Kate Beckinsale.