Az apja vörös haját örökölte – eddig nem látott képen Harry és Meghan kisfia

Megosztás Tweet



Hatalmasat nőtt az ifjú királyi sarj.

MTI/EPA/Pool/PA/Dominic Lipinski

Sussex hercegnéje ritkán nyilatkozik gyermekeiről, fotókat pedig még annál is ritkábban láthatunk róluk. Lilibetről, aki öt hónappal ezelőtt jött világra, például még egy képet sem osztottak meg, de nagytestvéréről, a most két éves Archie-ról is csak elvétve egy-két felvételt.







Meghan azonban a napokban megtörte a csendet Ellen DeGeneres beszélgetős műsorában és bepillantást engedett családja életébe. Az egykori amerikai színésznő egy új fotót is hozott magával Archie-ról, amin a kis királyi sarj háttal a kamerának állva eteti a kertjükben élő csirkéket. A felvétel láttán kétség sem fér hozzá, hogy Archie édesapja, Harry herceg vörös fürtjeit örökölte – írja a People magazin.

A hercegné elmesélte, hogy Archie nagyon szeret kint lenni a tyúkokkal és tojásokat gyűjteni. Az állatokat egyébként egy üzemi farmról mentették meg, és fogadták örökbe az új „lelassult életstílusuk” részeként.

Meghan a beszélgetés során azt is elárulta, hogy a kis Archie nem volt oda a halloweenért. Idén dinoszaurusznak öltözött, ami körülbelül öt percig tartott, mielőtt levette volna a jelmezét.

Már most nagyon okos, azonnal kiszúrta, hogy ő is benne van a gyerekkönyvben, amit írtam, a két kutyánkkal együtt. Amint kinyitotta a könyvet hangosan felkiáltott, hogy ott van Pula és Guy!

– utalt a sussexi hercegné két házikedvencükre, a Pula névre hallgató beagle-re és a fekete labradorra, Guy-ra.

Archie egyébként azóta, mióta szüleivel az Egyesült Államokba költözött másfél évvel ezelőtt, nem találkozott családjával és úgy tűnik, ez idén sem fog változni, ugyanis Harry és Meghan továbbra sem tervezi az ünnepeket Windsorban tölteni.

(Fotó: EPA/JASON SZENES)

A rossznyelvek szerint egyébként a herceg felesége, Meghan miatt nem utazik haza, aki állítólag utálta a királyi család karácsonyait.

Ennek ellenére sokan úgy vélik, Harryék megbánják a döntésüket, mert nem veszik figyelembe a talán legfontosabb tényezőt, Erzsébet királynő romló egészségét. II. Erzsébet az utóbbi időben egészségügyi gondokra hivatkozva több hivatalos megjelenését is lemondta orvosai tanácsára, miután a múlt hónapban, egy rutinvizsgálat után kórházban töltötte az éjszakát, néhány napja pedig a háborús áldozatok emléke előtt tisztelgő hagyományos ceremóniát is lemondta, miután váratlanul meghúzódott a háta.

Legutóbb Piers Morgan, a Good Morning Britain egykori műsorvezetőjének Twitter-bejegyzése borzolta a kedélyeket, aki szerint a palota nem mond igazat a királynő állapotáról, és komolyabb lehet a gond, mint egy kis izomhúzódás.