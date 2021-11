A 76 éves Helen Mirren gyűjteménye újabb díjjal gazdagodik

Megosztás Tweet



A színésznő februárban kapja meg a hollywoodi színészcéh (SAG) életműdíját - jelentette be az érdekképviseleti szervezet.

Helen Mirren brit színésznő a The Good Liar című filmje bemutatóján Londonban 2019. október 28-án. A filmet november 8-tól vetítik a brit mozik.MTI/EPA/Neil Hall

A 76 éves brit színpadi és filmszínésznő pályafutása több mint 50 éve kezdődött. Az elmúlt évtizedekben egy gengszter barátnőjétől (Hosszú nagypéntek) II. Erzsébetig (A királynő) számtalan szerepet eljátszott a filmvásznon, ő volt a főszereplője Szabó István Az ajtó című filmjének is. Alakításait Oscar-, Tony-, valamint több Emmy- és BAFTA-díjjal ismerték el. A hollywoodi színészcéh is 13 alkalommal jelölte díjára, és ötször neki is ítélte azt.







Mirren az életműdíjat megköszönő közleményében arról írt, hogy pályafutása kezdete óta nagy inspirációt jelentett neki az amerikai filmszínészet és sokat merített belőle, éppen ezért olyan fontos számára ez az elismerés.

Helen Mirren egészen egyszerűen briliáns, világító tehetség

- jelentette ki Fran Dreschner, a SAG-AFTRA elnöke. Mint hozzáfűzte: a színésznő nagyon magasra állította mércét a többi színész számára, ráadásul szerepről szerepre még saját rendkívüli teljesítményét is felül tudja múlni.

A színészcéh díjátadó ünnepségét 28. alkalommal február 27-én tartják meg Santa Monicában.