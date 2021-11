Paul Rudd felesége szerint Keanu Reeves vonzóbb a férjénél

Megosztás Tweet



A Marvel-szuperhős lett az év legvonzóbb férfija, de ezzel nem mindenki ért egyet.

A People magazin minden évben megválasztja a legszexibb férfit a Földön, erről a címről zsinórban második alkalommal csúszott le Chris Evans. Nos, az Amerika Kapitány rajongóknak most csalódniuk kell, de egy kis öröm az ürömben, a díjazott 2021-ben így is a Marvel-univerzum szuperhőse lett, a Hangyát, azaz Ant-Mant alakító Paul Rudd.







Az 52 éves színész maga sem hitte el első hallásra, hogy őt választották, kissé szkeptikusan állt a világ legszexibb férfija címhez – írja a Just Jared.

„Egyébként a feleségem Julie volt az egyetlen, akinek elmondtam, hogy én leszek a Föld legszexibb férfija, ő csak kuncogott és azt mondta: „Na, ezt jól eltalálták!” Szerintem nem mondott igazat” – mesélte nevetve Rudd, aki 18 éve vette el Julie Yaeger producert, szerelmükből pedig két gyermekük született, a 15 éves Jack és a 11 éves Darby.

Pault a minap Szellemirtók premierjén kérdezték, hogy szerinte felesége is rá szavazott volna-e?

„Határozottan nem. Biztosan Keanu Reevesre szavazott volna, hiszen na, ő Keanu, én is rá szavaznék!”

– viccelte el a színész a válaszadást.

Ruddnak azóta volt ideje feldolgozni, hogy bizony vonzóbb, mint azt valaha is gondolta, így ma már viccesen áll a dologhoz, állítása szerint névjegykártyákat is nyomtatott, amiken a neve és a szakmája mellett, már szerepel a következő mondat is: 2021 legszexibb férfija.