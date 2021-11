Alec Baldwin orosz rulettet játszott a töltött fegyverrel?

Mint az már ismert, a végzetes baleset a Rust című westernfilm egyik jelenetének próbáján történt október 21-én, az új-mexikói Bonanza Creek farmon. Alec Baldwin, aki a film főszereplője és producere a forgatáson használt kellékfegyverrel lőtt, és talált el két embert. Az általa elsütött fegyver éles tölténye kioltotta az operatőr, Halyna Hutchins életét, Joel Souza rendezőt pedig megsebesítette. A lövöldözés után Mamie Mitchell, a forgatókönyvért felelős munkatárs hívta a 911-et.

Mitchell beperelte Baldwint és a film többi producerét, mert szerinte nem tartották be a biztonsági előírásokat a forgatáson. Ügyvédje, Gloria Allred a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a színésznek, aki a „szakma veteránja”, nem lett volna szabad megbíznia abban a fegyverben, amit nem a kellékes, vagy a fegyverszakértő adott át neki.

A fegyvert a rendezőasszisztens, Dave Halls adta át Baldwinnak, hozzátéve, hogy „hideg a fegyver”, vagyis nincs éles lövedékkel töltve.

„Alec Baldwin úgy döntött, hogy orosz rulettet játszik, amikor anélkül sütötte el a fegyvert, hogy ellenőrizte volna, vagy, hogy azt a fegyvermester tette volna meg a színész jelenlétében” – állította Gloria Allred ügyvéd.

„Az ő és a film producereinek a viselkedése meggondolatlan volt” – fogalmazott. Hozzátette azt is, hogy a film forgatókönyve nem írta elő, hogy a jelenetben elsüssék a fegyvert.

– áll a periratban.

Gloria Allred szerint biztonsági hiba történt azzal, hogy a forgatáson éles lőszert tartottak, valamint, hogy a fegyvereket és lőszereket felügyelet nélkül hagyták, és engedélyezték, hogy a fegyvermesteren és a kellékesen kívül más is kezelje azokat.

Mamie Mitchell testi sértés, érzelmi sérelem szándékos okozása és szándékos károkozás miatt indított pert. Elmondta, hogy kevesebb, mint két méterre állt Halyna Hutchinstól, amikor elsült a fegyver. „Soha nem fogom elfelejteni, ami aznap történt. Újra és újra átélem a lövést, a fegyver robbanásának a hangját.”

A lövöldözés pillanatára visszaemlékezve elmondta, hogy fülsiketítően hangos lövést hallott, majd valaki nyögött. Megfordult, és látta, hogy Joel Souza rendező hátrafelé esik és a felsőtestét fogja, Halyna Hutchins pedig a földre kerül. Elmondta, hogy ezután kirohant a helyszínről, és azonnal tárcsázta a segélyhívót.

