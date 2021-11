Csalódást okozott a rajongóknak a Pókember új előzetese

Megosztás Tweet



Visszatérnek a korábbi Pókemberek? Létrejön a multivezum? Szerepel benne Daredevil? Ezekre a kérdésekre, ezúttal sem kaptunk választ.

Egy dolog már egészen biztos az új Pókember kapcsán, hogy a stúdió az utolsó pillanatig várni fog azzal, hogy lelője a poént!







Már az augusztusi kedvcsinálóból kiderült, hogy az előző film végén keletkezett bonyodalom mekkora hatással van az ifjú szuperhős hétköznapi életére. Ebből az okból kifolyólag kéri meg Peter Parker Doctor Strange-et, hogy képességével segítsen kitörölni az emberek emlékezetéből Pókember valódi személyazonosságát. Viszont, mint azt már sok filmből ismerhetjük, az idővel nem szabad játszani, és erre főszereplőnk is rájön.

A félresikerült időmágia miatt a rajongók feltételezik, hogy a készülő alkotásban nem egy, hanem rögtön három Pókembert is láthatunk majd. Tobey Maguire, Andrew Garfield és természetesen Tom Holland egyszerre tűnik majd fel a filmvásznon egy teória szerint. Noha ezt az információt a Marvel nem erősítette meg, az már biztos, hogy az Alfred Molina alakította Doctor Octopus, valamint Jamie Foxx, aki Electrót játszotta visszatérnek, ahogyan Thomas Haden Church is Homokemberként, és Willem Dafoe is a Zöld Manóként.

És körülbelül ennyi az újdonság, amit a kedden debütált második trailer tartogatott a rajongóknak. Ezúttal sem mutatták egy apró másodpercre sem, hogy hány Pókembert láthatunk majd küzdeni az új filmben, ahogyan Charlie Cox, azaz Daredevil sem villant fel egy röpke pillanatra sem. Ettől eltekintve az eddigi összes ellenfél feltűnése csak még inkább ráerősít a teóriára, és csupán a rajongók csigázása a célja a titkolózással a stúdiónak. A nagyobb filmes oldalak továbbra is úgy vélik, hogy már csak néhány hét és tényleg megelevenedik előttük az a bizonyos multiverzum. Ha másért nem, a látványos CGI-dömpingért egyébként érdemes volt elkészíteni az új trailert, mutatjuk:

A legjobb hírt a végére hagytuk, hiszen nem kell már sokat várni, hogy újra Marvel-őrület legyen a mozikban, mivel a Pókember: Nincs hazaút december 17-én debütál a vásznakon. Addig is itt egy videó arról, hogy a három fiatal főszereplő, hogyan reagált az új előzetesre, ők ugyanis zöld háttér előtt harcoltak az ellennel, így a látvány számukra talán még meglepőbb.