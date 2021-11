Romantika a köbön: Adele segített összehozni az év lánykérését

Megosztás Tweet



Most mondja valaki, hogy az énekesnőnek nem a rajongói a legfontosabbak!

Mi is lehetne romantikusabb annál, mint Adele angyali hangjára feltenni a nagy kérdést a szerelmünknek? Lennének persze ötleteink, de tény, hogy Quentin magasra tette a lécet, amikor megkérte a brit énekesnőt, hogy segítsen neki meglepni kedvesét, Ashley-t.

Adele Oprah-interjúja után a Griffith Csillagvizsgálóban adott exkluzív koncertet, melynek közepén az Insider szerint egyszer csak elhallgatott a zenekar, a díva pedig a következő szavakat intézte a közönségéhez:







"Most szeretném, ha mindenki nagyon csöndben lenne, rendben? Aki zajongani fog, annak annyi!"

- poénkodott Adele, felvezetve a romantikus lánykérést.

New life goal: Get engaged in front of @adele. 💍 pic.twitter.com/ybfa922aHg — CBS (@CBS) November 15, 2021

Ez volt ugyanis a jel Quentinnek, aki szemkötővel ellátott kedvesét a színpadra kísérte, és mire a kendő lekerült, a férfi már féltérdre ereszkedve nyújtotta a gyűrűt szerelme felé.

A válasz természetesen igen volt, majd kisvártatva Adele maga is visszatért a jegyes párhoz, de mielőtt belekezdett volna direkt nekik szánt szerelmes balladájába a "Make You Feel My Love-ba", így gratulált nekik:

"Nézzék csak meg a menyasszonyt, teljes sokkban van. Én is elsírtam magam. Még jó, hogy igent mondtál, különben nem tudom, hogy itt az első sorban kinek énekelhettem volna el ezt a dalt, neki vagy neked!?"

Adele egyébként minden korábbinál őszintébben mesélt karrierjéről és magánéletéről Oprah Winfrey-nek vasárnap a CBS-en leadott One Night Only tévéinterjú során. Nem csak Simon Koneckitől való válása, de az apjával való elhidegült kapcsolata, és nagy fogyásra is a terítékre került.