Eltitkolt szerelemgyerek – Paris Hilton nem csak feleség, de mostohaanya is lett

Az örökösnő új férjének, Carter Reumnak már van egy kilencéves kislánya.

Másról sem szólt az elmúlt napokban a sajtó, minthogy Paris Hilton négy eljegyzés után, végre oltár elé állt, a lagzit pedig nem aprózta el, rögtön hat ruhát is vitt magával. A negyvenéves énekes-színésznőre a kockázatitőke-befektető Carter Reum személyében talált rá a szerelem még 2019-ben, kapcsolatukat pedig idén egy novemberi esküvővel pecsételték meg.







Bár a páros most minden bizonnyal a fellegekben jár, a sötét felhők már gyülekeznek, de kivételesen nem Paris, hanem újdonsült férje körül körvonalazódik a botrány.

Carter Reumnak ugyanis van egy eddig még soha nem látott kilencéves kislánya, akivel a férfi mindössze egyszer találkozott, a valóságshow-sztár Laura Bellizzitől – szellőztette meg az információt egy névtelen forrás a PageSix-nek.

Azok, akik ebben a történetben éritettek, tudnak a dologról. Bár nem hagyományos apa-lánya kapcsolat az övék, Reum mindenben támogatja a gyermeket, születése óta gondoskodik róla és ez a későbbiekben sem fog változni

– válaszolt Carter szóvivője a lap megkeresésére, nyilatkozatából pedig kiderült, hogy Paris se most hallott először a kislány létezéséről.

A nyilvánosságra került jogi feljegyzésekből kiderült, hogy a milliomos befektető a lány születésekor aláírt egy dokumentumot, amiben elismerte, hogy ő az apa, annak ellenére, hogy apasági teszt soha nem készült.

A névtelen forrás szerint, Reum egyáltalán nem vesz részt a gyermeke életében, csupán anyagilag támogatja őt.

„A kislány már abban a korban jár, hogy szeretné megismeri az édesapját, a hírek pedig, miszerint Carter új családot szeretne alapítani feleségével, felzaklatták őt. Úgy érzi apja elutasította őt.”

Az örökösnő korábban már számtalanszor elmondta, hogy most tényleg a nagy Ő kérte meg a kezét, olyannyira, hogy a gyermekvállalást is megtervezték már az esküvő előtt. Paris mesterséges megtermékenyítéssel fogja világra hozni az ifjú trónörököst, vagy örökösnőt, sőt, abban bízik, hogy talán ikrei lesznek. Bár többször is arról cikkeztek a lapok, hogy Paris már babát is vár, ő leszögezte, hogy az esküvője előtt nem vágnak bele a projektbe, mivel azonban ezen is túlestek, hamarosan jöhet a gólyahír bejelentése is.