Ed Sheerennek kétszer is kútba esett a lánykérési terve

A 30 éves énekes azonnal tudta, hogy rátalált az igazira, így már hat hónappal azután megvette Cherry Seabornnak a gyémántot, hogy elkezdtek randevúzni – vallotta be az énekes a The God’s Honest Truth show-ban a Comedy Centralon.

Ed sokáig a táskájában hordozta magával a gyűrűt, majd úgy tervezte, hogy az angliai Glastonbury Fesztiválon teszi fel a nagy kérdést, amire meghívta a barátaikat és a családot is. Végül azonban az egészből nem lett semmi, ugyanis út közben, nem sokkal a nagy pillanat előtt döbbent rá, hogy ez így nem túl romantikus, és túl sok ember van jelen.

Az énekes aztán elnapolva az augusztusi nagy napot, végül az év végéig kivárt. Karácsony után Cherryvel Olaszországba utaztak, ahol a kibérelt villa kertjének végébe még egy kis pavilont is felépíttetett az eljegyzéshez, volt finom bor, és vacsora is, de a hirtelen lezúduló zivatar szó szerint elmosta Ed reményeit.

- emlékezett vissza az énekes, aki végül a zárt ajtók mögött a bent elköltött vacsora után feltette a nagy kérdést.

A választ persze tudjuk, a többi pedig ahogy mondani szokták, történelem...

Ed és Cherry 2019 januárjában mondták ki az igent, 15 hónappal ezelőtt pedig megszületett kislányuk, Lyra. Visszavonulása után két évvel, így friss apukaként került vissza a zenei életbe, ennek kapcsán pedig a Petőfi Rádiónak adott exkluzív interjút idén nyáron, melyből kiderült, hogy mióta édesapa vált belőle, elkezdett mértékletességgel, egészségtudatosan élni.

„Vannak dolgok, amiket egyszerűen csak ki kell hagynod az életedből és kész – főleg, ha édesapa vagy. Voltak idők, hogy két üveg bor is simán elfogyott nálam egy nap alatt, de utána rosszul aludtam, a bőrömön is éreztem. Nem volt jó, tényleg. Már nem akarok szétesni folyamatosan. A gyorséttermi kosztot is igyekszem kiiktatni a táplálkozásomból, bár a teljes tiltásban nem hiszek. Van egy lányom, nem akarok rossz példa lenni a számára. A húszas éveimben más volt, csak jól akartam magam érezni, ennyi. Most már akkor érzem magam jól, ha a családommal lehetek”