A palota nem mond igazat II. Erzsébet valódi állapotáról – állítja a brit tévés

A Good Morning Britain egykori műsorvezetője szerint, aggodalomra ad okot Őfensége egészségügyi állapota, miután bejelentették, hogy mégsem tud részt venni a hétvégén tartott megemlékezésen.

– jelezte félelmeit a minap Morgan egy Twitterre kitett gondolattal – írja a Mirror.

There’s something we’re not being told about the Queen’s health, it’s clearly a more serious situation than the Palace is saying.

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 14, 2021