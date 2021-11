Tíz vallomás az Adele-lal készült Oprah Winfrey interjúból

Megosztás Tweet



Válásáról, fogyókúrájáról, és új szerelméről is kifaggatták a tizenötszörös Grammy-díjas angol énekesnőt.

Adele most tényleg kiterítette a lapjait, és minden korábbinál őszintébben mesélt karrierjéről és magánéletéről Oprah Winfrey-nek vasárnap a CBS-en leadott One Night Only tévéinterjú során.







Nem csak Simon Koneckitől való válása, de az apjával való elhidegült kapcsolata, és nagy fogyásra is a terítékre került. Lássuk azt a tíz vallomást, mely a leginkább meglepte a rajongókat:

1. Adele nem tudja megmagyarázni, honnan meríti a zenei ihletet

Bár ő a legsikeresebb előadónő jelenleg a zenei palettán, még számára is rejtély zenéjének ereje.

Nem hinném, hogy megvan bennem az, ami az éneklés során igen. Olyankor valahonnan máshonnan merítem az erőt. Nagyon érdekes az egész, mert nem hinném, hogy ilyen mélységeim lennének a való életben.

2. Reméli, hogy a rajongói azonosulni tudnak a sebezhetőségével

A zene sok nehéz helyzetben segített már nekem. Én ezt szeretném tenni a rajongóimért, emlékeztetni őket a dalaimmal, hogy nincsenek egyedül.

Adele sokszor úgy érezte korábban, hogy a dalai túlságosan személyesek, de az elmúlt három év tapasztalatai után, emiatt már nem aggódik.

3. Megalázónak érzi, hogy nem sikerült a házassága

Úgy tűnhet, hogy nem tiszteltem Simont, amiért a házasságkötésünk után olyan hamar elváltam. Nagyon kellemetlen, hogy nem sikerült a házasságom.

Adele és Simon 2011-ben ismerkedett meg, de kapcsolatukat évekig titokban tudták tartani a nyilvánosság elől. Adele akkor érezte, hogy tovább kell lépnie, amikor már hangosan is kimondta egy barátnőjének, hogy nem boldog, és sok minden már csak a megszokás miatt zajlik az életében.

4. Exférje, és fia, Angelo mentették meg az életét

Azt hiszem, Simon valószínűleg megmentette az életemet. Olyan pillanatban találkoztunk, amikor azt a stabilitás, amit ő és Angelo biztosított nekem, senki más nem tudta volna megadni. Akkoriban még nagyon fiatal voltam, és úgy gondolom, elvesztettem volna ebben az egészben.

5. Az apjával való rossz viszonya minden kapcsolatára hatással volt

A jelenlét és az erőfeszítés abszolút hiánya miatt volt mindig is feszült az énekesnő és apja kapcsolata.

Abszolút nulla elvárásaim voltak mindenkivel szemben, mert apám révén megtanultam, hogy ne legyenek. Ő volt az oka annak, hogy nem tudtam teljesen megérteni, mit jelent szeretve lenni, szerető kapcsolatban lenni valakivel.

Adele apja idén áprilisban hunyt el, de az énekesnő hálát ad azért, hogy kibékültek a búcsú előtt. Mint Oprah-nak elárulta, apja egyetlen egy dalát, a “Hometown Gloryt” hallotta csak élete során, amit 16 évesen írt. Állítólag a többit túl fájdalmas lett volna hallania.

6. Meggyűlt a baja az alkohollal

Amikor Adele úgy döntött, hogy életmódot vált, az alkoholt is letette. Ez egy erős önismereti úton indította el, mely során rájött, hogy az apjával való kapcsolata is nagyrészt emiatt romlott meg.

Adele azután, hogy szakított gyermeke apjával, komolyan hozzájárult az alkoholpiac fenntartásához, de szerencsére idejében rájött, hogy ez egyáltalán nem segíti megtartani a fókuszt, és azokra a dolgokra koncentrálnia, amik igazán fontosak a számára.

7. Súlyos szorongása miatt kezdett el fogyókúrázni

Az énekesnő olyan belső feszültséggel küzdött a válása miatt, hogy elvesztette a kapcsolatot önmagával. Az, hogy életmódott váltott, és edzeni kezdett, segített visszaállítani a balanszt.

Rengetegszer jött rám szorongásos roham, azonban ha az edzőteremben voltam, és ott volt a trénerem, ez egyszer sem fordult elő. Ez lett az énidőm! Napi rutint adott nekem, mikor nem voltak egyáltalán terveim.

8. A fogyásával kapcsolatos negatív kritikák kicsit sem zavarják

„Nem döbbentett meg, a testemet egész pályafutásom során tárgyiasították. Túl nagy voltam, most pedig túl vékony. Én sosem alkottam senkiről véleményt az alakja alapján. Testpozitív voltam akkor és az vagyok most is!

- szögezte le.

9. Fia, Angelo csak egyszer látta élőben fellépni az anyukáját

Ez pedig éppen az Oprah interjú után történt meg, amikor a Griffith Csillagvizsgálóban előadta legújabb dalát.

Óriási megtiszteltetés kincsem, hogy te is itt vagy ma este!

- szólt oda Adele a közönségben ülö 9 éves Angelónak.

10. Üzleti megbeszélésnek indult első randevúja új szerelmével, Rich Paullal

Adele több évvel ezelőtt egy születésnapi parti táncparkettjén találkozott először jelenlegi kedvesével, több évvel később pedig Paul egy üzleti ebédre invitálta az énekesnőt, amiről aztán útközben kiderült, hogy valójában randira hívták.

Ez volt az első alkalom, hogy csak egyedül lógtunk, és nem voltak velünk a barátaink. Szóval ez egy nagyon természetes módja volt a dolognak, szerintem az emberek általában így kellene megismerkedniük egymással a való életben is.

Adele "30" címet viselő negyedik stúdióalbuma november 19-én jelenik meg, melynek első kislemeze, az "Easy On Me" már 157 milliós megtekintésnél jár a Youtube-on.