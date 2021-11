Pamela Anderson smink nélkül már nem is olyan fiatalos

Megosztás Tweet



A kebelcsoda ezúttal elhagyta a hollywoodi glamourt, és sportos szettben ugrott be egy kávézóba.

Pamela Anderson looks fresh-faced as she fetches coffee in Malibu https://t.co/svoTgKavZ2 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 10, 2021

Pamela Anderson a 90-es évek szexszimbólumát Malibuban, smink nélkül fotózták le, a képek alapján pedig nem is lehetne egyértelműbb, milyen jótékony hatása lehet annak, ha valaki jól bánik az alapozóval és az ecsettel.







A Bachwatch életmentője közösségi oldalán nem reklámozza természetes megjelenését, így aztán különösen meglepő, hogy felvállalta valódi külsejét a kávézgató színésznő. Arcán jól látszik, hogy ő is túlzásba esett a plasztikai beavatkozásokkal, ahogyan sok híresség Hollywoodban, alakjára azonban senkinek nem lehet egy rossz szava sem, hiszen ahogy egy korábbi interjújában elárulta, a mai napig is jó rá az ikonikus piros egyrészes.

"Egyes alkalmakkor még fel szoktam venni, poénból a barátaimnak"

- mondta az 54 éves Pamela, aki bár a szériát kifejezetten szerette, a Dwayne Johnsonnal készült feldolgozást már nem igazán tudta értékelni.

Pamela nevével egyébként biztosan sokat találkozhatunk az elkövetkezendő időszakban, ugyanis a magánélete ihlette Hulu-film már javában készül, bár premierdátumot még nem kapott.

Még tavaly decemberben jelentette be a streamingszolgáltató, hogy minisorozatot készítene Pamela és a Mötley Crüe dobosa, Tommy Lee viharos és nagy port kavaró szerelméről. A forgatásokat már el is kezdték, a főszerepekben pedig a Mamma Mia! sztárját, Lily Jamest és a Marvel-filmek Tél Katonáját, Sebastian Stant láthatjuk majd. A szereposztás miatt sokan szívták a fogukat, ugyanis Lily Jamest alkalmatlannak találták, hiszen lássuk be, egyáltalán nem hasonlít a Baywatch sztárjára.

Nos, a színésznő azóta sorra nyugtatja meg a rajongókat, ugyanis a Lily szende hölgyből, igazi dominává vált és a legmeghökkentőbb, hogy megszólalásig hasonlít Pamela Andersonra.