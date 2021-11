Megérkezett az előzetes – Carrie Bradshaw és barátnői, ha őszen is, de visszatértek

Megosztás Tweet



A Szex és New York folytatása december 9-én debütál az HBO műsorán.

Január óta tartja lázban a rajongókat az And Just Like That című folytatás, amiben tíz év után újra együtt láthatjuk Sarah Jessica Parkert, Kristin Davist és Cynthia Nixont. A tíz félórás epizódot nyáron forgatták le New Yorkban, amiről rengeteg lesifotó árasztotta el az internetet.







A nézőknek azonban már nem kell kósza paparazzó képekkel oltaniuk a szomjukat, ugyanis megérkezett az első félperces kedvcsináló! A három grácia ezúttal is fantasztikusan fest, de ami még ennél is jobb, hogy kalandjaik és túlfűtött történeteik ismét szórakoztató perceket szerezhetnek mindannyiunknak – írja a Vanity Fair.

Az előzetesből sajnos nem derül ki sok, de egy pillanatra újra láthatjuk kedvenc szereplőinket, köztük a nemrég elhunyt Willie Garsont is, aki hat évadon át alakította Carrie legjobb barátját Stanford Blatchet.

Sajnos a sztori nem lesz egész, mert ahogy az már az elején kiderült, a Samatha Jonest játszó Kim Cattrell nem kívánt visszatérni a Nagy Almába.