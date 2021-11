Lindsay Lohan arca már sosem lesz a régi – újra kamerák előtt Hollywood megtépázott csillaga

Az Apád-anyád idejöjjön! gyereksztárját finoman fogalmazva érték hullámvölgyek az elmúlt tíz évben, karrierje egy időre meg is feneklett, de idén tündöklő csillagként hódítja vissza a nézőket, kezdve egy romantikus karácsonyi vígjátékkal, ami a Netflix égisze alatt készül.

A streamingóriás, hogy felcsigázza a rajongókat, közzé is tette az első hivatalos fotót a Christmas in Wonderland, azaz a Karácsony csodaországban címet viselő filmről, a képkockán pedig Lohan kéz a kézben andalog főszereplőtársával, a Glee-ből ismert Chord Overstreettel – írja a New York Post.

She’s back!

Here is your first look at Lindsay Lohan in her upcoming holiday rom-com, co-starring Chord Overstreet. pic.twitter.com/eycI907iBm

— Netflix (@netflix) November 12, 2021