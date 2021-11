Sarah Jessica Parker ősz hajjal hódít, de a rajongók nincsenek elragadtatva

Megosztás Tweet



A Szex és New York sztárját a folytatás forgatása óta számtalan alkalommal csípték el a lesifotósok, több képen pedig látszik, hogy a színésznő hajában már ott fénylenek az ezüst tincsek is.

Mindenki szeretett Carrie Bradshaw-ja már 56 éves és ez a külsején is meglátszik. Kortársaival ellenben viszont Sarah Jessica büszkén viseli az idő jeleit, a ráncokat és az őszi dérbe átforduló hajkoronáját is, de irigylésre méltó önbizalma ellenére, öregedése sorozatos támadásnak lett célpontja az interneten – írja a People. Persze több se kellett a színésznőnek, aki pár mondattal kiosztotta a nemtetszésüknek hangot adó névtelen „rajongókat”, akik szerint kezdenie kellene magával valamit, mert egyre rosszabbul néz ki.

Túl sok ránca van, nem elég ráncos. Olyan érzés, mintha az emberek nem akarnák, hogy magabiztosan érezzük magunkat a bőrünkben. Mintha élveznék, hogy fájdalmat okozhatnak azoknak, akik úgy döntöttek, hogy engednek az élet törvényeinek és hagyják, hogy az öregedés jelei megmutatkozzanak a testükön. Senki nem tökéletes, én sem. Ez vagyok én, így nézek ki, mégis mit tehetnék? Hagyjam abba az öregedést? Tűnjek el?

Azonban nem Parker az egyetlen híresség, aki úgy döntött, hogy ezüstrókaként folytatja mindennapjait, de az internet szerint a Szex és New York sztárjával ellentétben, nekik tényleg vadítóan áll az ősz tincsekkel megfűszerezett külső.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis amerikai színésznő (MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)

A sort rögtön a Halloween-filmek sztárjával nyitjuk, aki édesapja, Tony Curtis révén magyar felmenőkkel büszkélkedhet. A színésznő egyébként kifejezetten szeret Magyarországon lenni, legutóbb pár hónapja forgatott Budapesten, akkor számos fotót közzé is tett a fővárosról.

A 62 éves színésznő 2017-ben vágta kukába a hajfestékeket és milyen jól tette! Rövidre vágott szürke hajával pedig vonzóbb, mint valaha.

Andie MacDowell

Andie MacDowell amerikai modell és színésznő. MTI/AP/Invision/Vianney Le Caer

Az Időtlen időkig sztárja idén, gyermekei unszolására döntött úgy, hogy 62 évesen számára leáldozott a hajszínezők kora. A színésznő saját bevallása szerint, évekig megszállottan próbálta eltüntetni a kor lenyomatát göndör fürtjeiből, de a karantén alatt megtanulta szeretni idősödő önmagát és ma már kifejezetten élvezi, hogy ezüstróka lehet.

Diane Keaton

(Fotó: MTI/EPA/Nina Prommer)

Az Oscar-díjas színésznő, bár már a 75-öt tapossa, bőven letagadhatna pár évet a korából, annak ellenére, hogy hosszú ősz haja nem erről árulkodik. Az Annie Hall sztárja tagadhatatlanul jó formában van, és ehhez nagyban hozzájárul az önbizalma is, hiszen neki senki nem hányhatja a szemére, hogy öregedik, és senki nem is tenné, hiszen Diane pont ettől olyan elragadó, mind a mai napig. A színésznő egyébként 2014-ben váltott természetes hajszínére, amivel az akkori Golden Globe-on debütált, a hatás pedig azóta is töretlen.

Helen Mirren

Helen Mirren brit színésznő. MTI/EPA/Neil Hall

A 76 éves dáma profikat megszégyenítő eleganciával sétált végig nemrég a párizsi divathét kifutóján. A színésznőt vastapssal fogadták, ami nem is csoda, hiszen büszkén vállalta idősödő külsejét, amihez saját bevallása szerint hatalmas bátorság szükségeltetik. „A nőket megrémíti az idő és az azzal járó öregedés. De vannak dolgok, amiken nem tudsz változtatni és ahelyett, hogy félnél utcára lépni az ősz tincseiddel, inkább viseld bátran és elnyered a körülötted lévők csodálatát” – mesélte Mirren egy korábbi interjúban.

Meryl Streep

Meryl Streep amerikai színésznő. (MTI/EPA/Neil Hall)

Az utánozhatatlan Meryl Streep, aki évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy nem próbálja őszülő haját többé szőke festékkel eltakarni, ezt élete egyik legjobb döntésének tartja. A rajongók odáig voltak meg vissza, amikor meglátták Merylt a 2006-os Az ördög Pradát visel című filmben hófehér frizurával, a színésznőnek pedig pont ez az elsöprő pozitív reakció adta meg a lökést, hogy természetes valójában tündököljön.

Lily Allen

A 36 éves brit énekesnő júniusban osztotta meg magáról a fotót egy nagymama emoji keretében. Lily a tökéletes példa arra, hogy a nőknek már az első megjelenő ősz hajszálakat is büszkén kéne viselniük és nem hagyni, hogy mások mondják meg, milyennek kéne lenniük az adott korban.