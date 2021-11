Valaki 93 milliós jelmezben lehet a Mikulás manója

Megosztás Tweet



Csillagászati összegért kelt el az egykor Will Ferrell által viselt jelmez.

Will Ferrell's 'Elf' costume sells for a staggering sum at auction https://t.co/zY48RubGz3 pic.twitter.com/cjd15v1o0Z — New York Post (@nypost) November 9, 2021

A legnépszerűbb karácsonyi filmek közé tartozik az Elf, azaz a Mi a manó című mozi, melynek főszerepét Will Ferrell kapta 2003-ban. A Jon Favreau rendezésében készült családi vígjáték a Télapó egyik manója történetét követi, aki megtudja, hogy igazából nem is manó, hanem ember, ezért elmegy New Yorkba, hogy megkeresse vér szerinti apját.

A filmben Ferrell által viselt manójelmezt pedig most elárverezték, és minden előzetes becslést felülmúlva az egyik nagy rajongó 300 ezer dollárt, azaz 93,6 millió forintot fizetett a filmes relikviáért. A TMZ információi szerint tízszeres áron kelt el a zöld kabát a harisnyával és a sapkával.

A Prop Store háromnapos árverésen összesen 1100 filmes kosztümöt és kelléket bocsátott kalapács alá, melyek közül a legtöbbet, 121 millió dollárnak megfelelő forintot azért a Wilson márkájú röplabdáért fizettek, ami Tom Hanks Számkivetett című filmjében szerepelt.

Will Ferrellt egyébként nemrégiben megkereste a filmstúdió a Mi a manó folytatásával, de ő köszöni szépen, de nem vállalja el a szerepet. Ami egészen pontosan azt jelenti, hogy visszautasított 29 millió dollárt, azaz megközelítőleg 9 milliárd forintot.

A The Hollywood Reporternek nyilatkozva elárulta, hogy szerinte nem volt jó a sztori, és ha valamit neki promózni kell, azt csak őszinte meggyőződésből tudja tenni, így hát ha nehezen is, de visszalépett a produkciótól.

Az első rész 223 millió dollárt hozott világszerte, így vélhetően a stúdió nem dobja ki a forgatókönyvet, csupán keresnek valakit, akinek a sok nulla többet jelent a minőségnél.