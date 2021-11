Újabb halottja van Travis Scott horrorkoncertjének

Shanani halálhírét családjának ügyvédje közölte csütörtökön, miután a nő szerdán elhunyt. Hozzátartozói szerint a lány tehetséges, kiváló tanuló volt, nemsokára diplomázott volna a Texasi A&M Egyetemen.

Bharti Shahani, a 22-year-old senior at Texas A&M University, has died from injuries she sustained at Travis Scott’s Astroworld Festival.

Shahani is the ninth person to die as the result of a crowd surge during Scott’s performance. https://t.co/WO7H3ZQAmq

— Variety (@Variety) November 11, 2021