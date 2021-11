Paris Hilton angyali első esküvői fotóján – férjhez ment az örökösnő

Megosztás Tweet



Negyvenévesen végre teljesült Paris Hilton egyik legnagyobb álma.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Paris Hilton (@parishilton) által megosztott bejegyzés

Carter Reum és Paris Hilton immáron férj és feleség. A pár csütörtökön Bel-Air-ben a legnagyobb titokban kimondta az igent - számolt be róla a People magazin.

A menyegzőt egy privát birtokon rendezték meg a család, a barátok és persze néhány világhírű sztár jelenlétében, többek között meghívást kapott Kim Kardashian, Kyle Richards és Paula Abdul is.

Paris Hilton nagy felhajtásáról egyelőre nem szivárgott ki több információ, mivel azonban negyedjére viselt eljegyzési gyűrűt, a Tonight Show-nak korábban azt nyilatkozta, hogy három napos lesz a lagzi, illetve hogy a nagy napra legalább tíz esküvői ruhával készül. Egyről pedig már le is rántotta a leplet közösségi oldalán.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Paris Hilton (@parishilton) által megosztott bejegyzés

"Most kezdődik számomra az örökkön-örökké"

- írta első esküvői képe mellé az örökösnő, aki virágmintás csipkeruhában látható, fátyollal a fején.

A többnapos felhajtás minden pillanatát láthatjuk majd a Paris In Love című dokumentumfilmben, melynek első része szintén tegnap debütált a Peacock csatornáján.

"Azt akartam, hogy mindenki lássa a mesebeli esküvőmet, és hogy ezúttal tényleg rátaláltam az én hercegemre."

- nyilatkozta korábban Paris.

A negyvenéves énekes-színésznőre a kockázatitőke-befektető Carter Reum személyében talált rá ismét a szerelem 2019-ben, egy évvel azután, hogy harmadik vőlegényével Chris Zylkával az esküvő előtt váratlanul szakítottak. Paris rengetegszer elmondta, hogy most tényleg a nagy Ő kérte meg a kezét, olyannyira, hogy a gyermekvállalást is megtervezték már az esküvő előtt.

Paris mesterséges megtermékenyítéssel fogja világra hozni az ifjú trónörököst, vagy örökösnőt, sőt, abban bízik, hogy talán ikrei lesznek. Bár többször is arról cikkeztek a lapok, hogy Paris már babát is vár, ő leszögezte, hogy az esküvője előtt nem vágnak bele a projektbe, mivel azonban ezen is túlestek, hamarosan jöhet a gólyahír bejelentése is.