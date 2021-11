Meghan hercegné talpig vörösben olyan volt, akár egy Valentin-napi ajándék

Prince Harry & Meghan Markle made a royal arrival to the Salute to Freedom Gala tonight https://t.co/6ZEv8ScUOi

Meghan Markle a királyi család dolgozó tagjaként a visszafogottságot képviselte, így az olyan darabok, mint a szerdán viselt Carolina Herrera estélyi, kizártak lettek volna egy hivatalos eseményen. De mióta férjével, Harry herceggel Amerikába költöztek, és gyakorlatilag szakítottak a királyi kötelezettségeikkel, Meghan bátran lehet önmaga. A divat terén is, így aztán a dekoltált vörös estélyiben maga volt a Valentin-napi ajándék.

Ladies and gentlemen, them. ❤️ Meghan Markle & Prince Harry arrive at the 2021 Salute To Freedom Gala. (📷: Getty) pic.twitter.com/pWJzH6S80K

— E! News (@enews) November 11, 2021