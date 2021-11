Minden tekintet a vadító Nicole Kidmanre tapadt a vörös szőnyegen

Megosztás Tweet



A színésznő férjét kísérte a 2021-es Country Music Awardsra, de a reflektorfényt egyértelműen ő uralta.

Az órák című filmmel 2003-ban Oscar-díjat nyert színésznő szépsége évtizedek óta téma Hollywoodban. Kidman erre még most sem képes rácáfolni, 54 évesen ugyanis lélegzetelállító látványt nyújtott a fekete Saint Laurent by Anthony Vaccarello estélyiben. A ruha szabásának köszönhetően ízelítőt kaptunk Nicole kisportolt alakjából is – írja a People.

A színésznő tizenöt éve él boldog házasságban Keith Urban country zenésszel, kapcsolatukból pedig két gyermekük született, a tizenhárom éves Sunday és a tízéves Faith. Nicole-nak, korábbi Tom Cruise-zal kötött frigyéből szintén van két örökbefogadott gyereke, Isabella és Connor.

A Hatalmas kis hazugságok sztárja egy korábbi interjúban elárulta, hogy Keith mellett boldogabb, mint valaha és ezt kiegyensúlyozott házasságuknak köszönhetik.

A férjem nekem nem csak a szerelemem, hanem a legjobb barátom is, akire a legnehezebb időszakban is támaszkodhatok.

Kidmant legutoljára a Kilenc idegen című minisorozatban láthattuk, amiben egy nyaralóparadicsom ördögi házigazdáját alakítja.