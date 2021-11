Reese Witherspoon elárulta fiatalságának a titkát

Megosztás Tweet



Nincs semmi praktika, és az örök élet forrását sem ismeri, ellenben van egy 22 éves lánya, aki szakasztott a mása.

Reese Witherspoon Loves 'Being Mistaken' for 22-Year-Old Daughter Ava: 'Makes Me Feel So Young' https://t.co/ktIpIfov5E — People (@people) November 8, 2021

Reese Witherspoon az InStyle decemberi számában adott interjút Gayle Kingnek, aki arról faggatta a színésznő, milyen hatással van rá, illetve 22 éves lányára, Avára, hogy úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Mint kiderült, Reese-re egyértelműen pozitívként hat a dolog:

"Ez tart ennyire fiatalon. Büszke vagyok rá, és ő is ügyesen kezeli a dolgot, bár biztosan nem egyszerű, hogy egy az egyben úgy néz ki, mint a híres anyukája."

Bár a szituációt nagy részt ösztönből kezelik, Witherspoonékat már több tanáccsal is ellátta egy másik híres anya-lánya páros, akik túl vannak minden ezzel járó nehézségen.

Gyakran fordulunk Zoë Kravitzhez. Ő és az anyukája, Lisa Bonet szintén nagyon hasonlítanak, így ha Avának bármilyen frusztrációja van a témával kapcsolatosan, ráírunk Zoë-ra, ő mindig tudja, mit kell mondani.

A The Morning Show sztárjának egyébként nem egyszerű a gyerekeit a rivaldafényben nevelnie, mivel ő maga nem gyerekként lett híres, viszont Ryan Phillippe-től született Ava és Deacon, valamint Jim Toth-tal közös fia, Tennessee arcát már ismeri a világ. Navigálni őket Hollywoodban úgy, hogy Reese maga nem tapasztalta meg azt, amit a csemetéi igen, nehéz feladat, de ebben is segítségére vannak híres ismerősei, akiknek mindig van egy jó tanácsuk.

Reese mindezen nehézségek ellenére úgy látja, hogy gyermekei kiegyensúlyozottak, melyben nagy szerepe van annak, hogy remekül kijön exférjével, Ryannel, akivel néhány napja fiuk, Deacon 18. születésnapját is együtt ünnepelte, a rajongók legnagyobb örömére. Reese és Ryan ugyanis összeült egy közös fotóra a születésnapi torta felett, amiről mindkét szülő posztolt is a közösségi média oldalán.

Boldog 18. születésnapot a mi gyönyörű, okos, tehetséges és gondoskodó fiunknak. Szerencsések vagyunk, hogy a szüleid lehetünk. (Szerintem elég jól csináltuk, nem igaz Reese?

– írta a büszke édesapa az Instagramjára.

Reese egyébként az anyaság mellett folyamatosan dolgozik, jelenleg New Yorkban forgatja a Your Place Or Mine című rom-komot a Netflixnek Ashton Kutcher oldalán.