Marvel-szuperhős lett az év legvonzóbb férfija

Úgy tűnik 2021 még mindig nem Chris Evans éve.

A People magazin minden évben megválasztja a legszexibb férfit a Földön, erről a címről zsinórban második alkalommal csúszott le Chris Evans, akiről pár nappal ezelőtt már azt pletykálták, hogy ő lesz az idei befutó. Nos, az Amerika Kapitány rajongóknak most csalódniuk kell, de egy kis öröm az ürömben, a díjazott 2021-ben így is a Marvel-univerzum szuperhőse lett, a Hangyát, azaz Ant-Mant alakító Paul Rudd.

Az 52 éves színész maga sem hitte el első hallásra, hogy őt választották, kissé szkeptikusan állt a világ legszexibb férfija címhez. Kedves, önironikus, barátságos, szorgalmas, ezek mind olyan címkék, amikkel azonosulni tud, de szexi? Ezt nehezen tudja elképzelni saját magáról.

Kapásból egy csomó embert feltudnék sorolni, akinek előbb kellett volna megkapnia ezt a díjat, mint nekem és tudom, hogy amikor az emberek meghallják, hogy én lettem az év legvonzóbb férfija, mindannyian kétkedve kérdezik, hogy micsoda?

Rudd talán nem is tudja, de pont ez az alázat, a ragyogó zöld szemek és az a huncut mosoly, amiért a rajongók az évek alatt ennyire megszerették.

A színész bár kétségkívül az A-listás világsztárok táborát erősíti, amikor önmagára gondol, férjként és apaként teszi ezt és nem győzi hangsúlyozni, hogy otthon, családja körében érzi magát a legboldogabbnak.

Amikor nem dolgozom, minden időmet velük töltöm. Egyébként a feleségem Julie volt az egyetlen, akinek elmondtam, hogy én leszek a Föld legszexibb férfija, ő csak kuncogott és azt mondta: „Na, ezt jól eltalálták!” Szerintem nem mondott igazat

– tette hozzá nevetve Rudd, aki 18 éve házas Julie Yaeger producerrel, szerelmükből pedig két gyermekük született, a 15 éves Jack és a 11 éves Darby.

A színésznek azóta volt ideje feldolgozni, hogy bizony vonzóbb, mint azt valaha is gondolta, így ma már viccesen áll a dologhoz, állítása szerint névjegykártyákat is nyomtatott, amiken a neve és a szakmája mellett, már szerepel a következő mondat is: 2021 legszexibb férfija.