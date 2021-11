Igazi sármőrök, akik mind megkapták a világ legvonzóbb férfija címet

Megosztás Tweet



Sárm, kisugárzás, elbűvölő mosoly, lefegyverző tekintet, vonzó külső, és karizma. Ők ezen kritériumnak mind megfelelnek.

A People Magazin minden évben megválasztja az év legvonzóbb férfiját, idén Paul Ruddot, azaz a Hangyát érte a megtiszteltetés, de lássuk kik azok a szívtiprók, akiket egyszer már címlapjára tett a magazin.

Patrick Swayze (1991)

Dirty Dancing! Sokaknak ez az a film, ami elsőre beugrik a jóképű színészről, bár a Ghost sem kevésbé népszerű, és valljuk be, mindkét alakítása megdobogtatta a női szíveket. Swayze szenvedélyes volt és elbűvölő, egy igazi művész, aki nem csak remekül énekelt és táncolt, de a külseje is vonzotta a tekintetet. Patrick a listánkon az egyetlen férfi, aki már nem él, de már csak azért is fontos megemlíteni, mert a People 1991-es választását elsőre sokan nem látták tipikus zsánernek, a karizmájával együtt azonban ellenállhatatlan volt. Nem minden tehát az izom mérete, és a kockák száma, a karakter a fontos.

Richard Gere (1993 és 1999)

Richard másfélszer birtokolhatta a címet, először akkori kedvesével, Cindy Crawforddal választották meg a világ legvonzóbb párjának őket, majd a Sommersby, A vágyak vonzásában és a Micsoda nő! után nem csoda, hogy Hollywood legvonzóbb ősz rókája egyedül is kiérdemelte az elismerést 1999-ben. Egyébként sokak szerint épp frizurája adja Gere sármját, mert miközben ősz tincsei miatt öregebbnek kellene tűnnie valós koránál, nála épp ellenkezőleg! Ezt egyébként Steve Martin-effektusnak nevezik, akinél szintén ez a hatás érvényesült.

Brad Pitt (1995 és 2000)

Pitt a Thelma és Louis című film szexi szépfiújaként robbant be a köztudatba és jóképű vonásai az idő múlásával sem csorbultak. Olyannyira nem, hogy a rajongók szerint még az Ocean’s Elevenben Damon és Clooney mellett is vonzóbb tudott lenni, pedig a képernyő idejének 99 százalékában evett. Ő az a színész, aki az ördögöt is szexivé tette, emlékezzenek csak a Ha eljön Joe Blackre.

Johnny Depp (2003 és 2009)

Johnny Depp örök fiatalságának köszönheti a dupla elismerést, ő az, aki kezdetben egyáltalán nem maszkulin jegyei miatt nyerhetett, a kisfiús sármja azonban megremegtette a női térdeket. Ráadásul rossz fiúnak számított, hisz bandában zenélt, rockklubbot vezetett, randizott Kate Mossal és Winona Ryderrel is, de karrierjében sem volt kevésbé vakmerő, hiszen mindig is a kockázatos alkotásokra bólintott rá. Bármennyire is leáldozott a színésznek az Amber Hearddal való bántalmazási ügye miatt, arcának ott a helye a legszexibb színészek Rushmore-hegyén.

Adam Levine (2013)

„A tipikus maszkulin jegyekért rajonganak a nők, tehát működik a sztereotípia. Szögletes áll, kiugró ádámcsutka és pengeszáj. Nézzék azt az állkapcsot Adam Levine-nél! Vagy azt a markáns kiálló homlokot! Tuti, hogy nyitott szemmel is képes zuhanyozni!” - nyilatkozta a Maroon 5 frontemberéről a cím kapcsán Helen Fisher a Rutgers Egyetem antropológusa.

Bár vannak olyan kutatási eredmények, melyek szerint annyiban mindenképp változott a világ, hogy a nők számára egyre inkább érdekessé válnak a a nőiesebb férfiak, úgy tűnik, a valóság még mindig a hagyományosabb vonzódást erősíti.

Dwayne Johnson (2016)

A People magazin a Herkules nagyságú Sziklának, azaz Dwayne Johnsonnak adományozta a legszexisebb férfi díját 2016-ban. A 195 centiméter magas és 111 kg súlyú sztár valóban férfias jelenség, azonban nem volt mindenki elégedett a döntéssel, azon apropóból, hogy a szexis férfi fogalmában a vagányság, a kirobbanó erő, a dagadó bicepszek mellett talán az elegancia, a kifinomult stílus is helyet kellene, hogy kapjon, ami azért az ő esetében nem feltétlenül dominál.

Michael B. Jordan (2020)

Michael B. Jordan amerikai színész lett 2020 legszexibb férfija a People magazin szerint. A valóban szívdöglesztő sztár, aki a Creed és a Fekete párduc filmjei után igazi hollywoodi nagyágyúvá avanzsált, így nyilatkozott tavaly a megtisztelő cím kapcsán: