A mindig lenyűgöző Lady Gaga és a könyvelő esete a vörös szőnyegen

Mindenki tündökölt a Gucci-ház premierjén, kivéve Adam Drivert.

Lady Gaga amerikai énekes-színésznő és Adam Driver amerikai színész a Gucci-ház (House of Gucci) című filmjének londoni világpremierjén 2021. november 9-én.

Hónapok óta lázban tartja a közönséget a Ridley Scott rendezésében és Lady Gaga és Adam Driver főszereplésével készülő mozi, a House of Gucci, ami az Oscar-díjas énekesnő és a Star Wars főgonosz mellett, olyan neveket vonultat fel, mint Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino vagy Jared Leto, akit ezúttal kopasz fejtetővel, őszülő hajjal, bajusszal és jó pár kiló többlettel láthatnak majd a nézők.

A hazai mozikban november 25-én debütáló film vörös szőnyeges premierjét tegnap este tartották Londonban és mivel ez az év egyik legjobban várt alkotása, a színészek is odatették magukat, amikor a bemutatóra választottak maguknak ruhát – írja a PageSix.

Lady Gaga az énektudása mellett, megosztó stílusáról is ismert, ami az utóbbi években csiszolódott, és a javára is vált! A Gucci-ház premierjén egyértelműen ő zsebelte be a legjobban öltözött sztár képzeletbeli trófeáját lila áttetsző Gucci ruhájában, amihez neccharisnyát és egy vagány, a személyiségéhez passzoló fekete platform tűsarkú csizmát választott.

Lady Gaga amerikai énekes-színésznő a Gucci-ház (House of Gucci) című filmjének londoni világpremierjén 2021. november 9-én.

Az est második fiktív díját, az átváltozóművész, Jared Leto kapja, aki szintén a film névadójától választott, méghozzá egy kék bársony öltönyt, ami mostanában kifejezetten hódít a hírességek körében, gondoljunk csak Daniel Craigre vagy a brit trón várományosára, Vilmos hercegre, aki zöld zakójában még feleségétől, Katalintól is ellopta a show-t.

Lady Gaga amerikai énekes-színésznő és Jared Leto amerikai színész a Gucci-ház (House of Gucci) című filmjének londoni világpremierjén 2021. november 9-én.

Visszatérve a House of Gucci bemutatójára, Lady Gaga és Jared Leto mögött csupán elbújhat a film másik főszereplője Adam Driver, aki kék Burberry öltönyében úgy festett, akár egy könyvelő. Az eseményről készült fotókon ki is lóg kollégái sorából egyszerű és unalmas választásával, miközben színésztársai extravagáns ruháikban csak úgy tündököltek a kamerák előtt.

A House of Gucci című produkció egy életrajzi alkotás, ami a divatmágnás Maurizio Gucci meggyilkolásának történetét veszi górcső alá. Guccit 1995-ben az irodája előtt egy bérgyilkos lőtte le felesége, Patrizia Reggiani utasítására. A nőt 29 év börtönbüntetésre ítélték, amiből végül csak 16 évet kellett leülnie, ugyanis 2016 októberében a bíróság szabadlábra helyezte jó magaviselete miatt. A produkció a néhai házastársak magánélete és a gyilkosság háttere mellett, a divatház üzleti részeire is rá fog fókuszálni.

Az még kérdéses, hogy mennyire dominálnak majd a fiktív jelenetek a filmben és mennyi lesz bennük a valóságnak is megfelelő szál, ugyanis a Gucci vezérigazgatója, Marco Bizzarri „teljes kreatív szabadságot” engedett a forgalmazó MGM-nek, valamit hozzáférést adott a film készítőinek a divatarchívum teljes tartalmához.