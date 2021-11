Travis Scott állja a koncertjén meghalt rajongói temetésének költségeit

Megosztás Tweet



Nyolc emberéletet követelt a rapper koncertjén megindult roham.

Travis Scott amerikai rapper fellép a Texas állambeli Houstonban rendezett Astroworld nevű zenei fesztiválon 2021. november 5-én. A koncerten a tömeg megindult a színpad felé, legkevesebb nyolcan meghaltak és sokan megsérültek. Sajtóhírek szerint a tömegben többeket agyontapostak, 25 embert szállítottak kórházba, másokat pedig a helyszínen láttak el.

(Fotó: MTI/AP/Houston Chronicle/Jamaal Ellis)

Nyolc ember az életét vesztette, valamint több százan megsérültek, köztük egy tízéves gyerek is, Travis Scott koncertjén az Astroworld Zenei Fesztiválon péntek este. A tragédia akkor történt, amikor a nagyjából 50 ezres tömeg egyelőre tisztázatlan okokból megindult a színpad felé. Többeket agyontapostak, 11 embert pedig szívrohammal szállítottak kórházba.

A rapper most a Billboardnak eljuttatott közleményében tudatta, hogy állja elhunyt rajongói temetési költségeit. Mindamellett a rapper és a Cactus Jack Foundation nevezetű alapítványa ingyenes online terápiát biztosít mindazoknak, akiket bármilyen módon érintett a fesztiválon történt tragédia. A nyilatkozatban Travis kiemelte, hogy ezentúl szorosan együttműködik majd a Mentális Betegségek Országos Szövetségével, valamint a Houston-i Mentális Egészségért Alapítvánnyal.

Travis továbbra is aktív párbeszédet folytat Houston városával, a rendőrséggel és a helyi mentősökkel, hogy tiszteletteljes és megfelelő kapcsolatot létesítsen az érintettekkel és családjaikkal."

Az énekes vélhetően több perrel néz majd szembe, a hétvégén az egyik megsérült rajongója már beadta kártérítési igényét a Harris megyei körzeti bírósághoz a "megjósolható és megelőzhető" tragédia miatt.

Fiatalok hallgatják Travis Scott amerikai rapper koncertjét a Texas állambeli Houstonban rendezett Astroworld nevű zenei fesztiválon 2021. november 5-én. A koncerten a tömeg megindult a színpad felé, legkevesebb nyolcan meghaltak és sokan megsérültek. Sajtóhírek szerint a tömegben többeket agyontapostak, 25 embert szállítottak kórházba, másokat pedig a helyszínen láttak el.

(Fotó: MTI/AP/Houston Chronicle/Jamaal Ellis)

Manuel Souza egymillió dolláros kártérítést követel, miután a földre lökték és megtaposták, valamint távoltartási végzést is kért, nehogy megsemmisíthessék a birtokában lévő bizonyítékokat az ügyben. Souza az énekes mellett perli a Live Nationt, a ScoreMore szervező céget, és Scott kiadóját, a Cactus Jack Recordsot is, akik szerinte csupán haszonszerzési célokból nem állították le idejében a koncertsorozatot. A felperes szerint már a show-t megelőző délelőtt is egy nagyobb tömeg törte át a biztonsági kordont, Scott koncertjén pedig megismétlődött a hasonlóan erőszakos megmozdulás, amit ki lehetett volna védeni.

Souza ügyvédei kiemelték Scott felelősségét, aki rendszeresen erőszakra bátorítja rajongóit és dühöngésre biztatja őket. Scottot 2015-ben garázdaság miatt le is tartóztatták, miután a Lollapalooza fesztivál rajongóit arra biztatta, hogy másszanak át a biztonsági barikádokon, és rohanjanak fel mellé a színpadra. Akkor öt perc után leállították a koncertet.

A zenészhez közel álló forrás azt mondta a People magazinnak, hogy Scott nem volt tisztában a helyzet komolyságával, miközben a színpadon volt, ezért folytatta a koncertet. A rendőrség első közleménye szerint kábítószer okozhatta a pánikot a koncerten, melyben az alábbi cikkünkben írtunk.