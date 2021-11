Paris Hilton a vörös szőnyegen gyakorolja a menyasszonyosdit

Megosztás Tweet



Ahova lehet, talpig hófehérben megy, kipróbálva minden fazont a közelgő nagy napig.

Paris Hilton ismét menyasszony. Az örökösnőre Carter Reum személyében talált rá a szerelem, s hogy a kockázatitőke-befektető, aki egy Jean Dousset gyűrűvel kérte meg a kezét egy privát szigeten, a Hilton család jelenlétében - írja a Just Jared.

Paris most negyedjére visel eljegyzési gyűrűt, és remélhetően az oltárig is eljut, ugyanis a The Tonight Show-ban korábban lekotyogta, hogy legalább tíz esküvői ruhával készül a nagy napra.

Az örökösnő jövőre tervezi az esküvőt, de már most gyakorolja a fehér ruhák viselését. És hogy pontosan milyen stílusra lehet tőle számítani? Tökéletes példa erre a Gucci által rendezett LACMA Art + Film gáláján viselt, strasszokkal ékesített estélyi, amit nem mellesleg Hamupipőke is megirigyelt volna.

Az esküvő egyébként háromnapos lesz, és a sok ruhával és megannyi programmal Paris azt szeretné megmutatni a barátainak és a világnak, hogy ő most tényleg rátalált a hercegére. Egy ilyen grandiózus eseményhez pedig még grandiózusabb nászajándék lista dukál, melyről már most szemezgethetnek a meghívott vendégek.

A lista összesen közel 20 millió forintnak megfelelő tárgyakat tartalmaz, köztük egy százezer forintos kristály boros poharat, egy százötvenezer forintos Hermés tányért és egy több mint félmilliós kaviár készletet.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy dúsgazdag örökösnek, mégis mi szüksége lehet a fent említett "kacatok" bármelyikére, mikor a nászajándékokra szánt pénzt, akár jótékony célokra is felajánlhatta volna? Ez és ehhez hasonló gondolatok fogalmazódtak meg a rajongókban, amikor meglátták a méregdrága konyhai kiegészítőkkel teli felsorolást.

Nos, Paris mindig is kicsapongó életéről volt híres, ezért nem csoda, hogy csak úgy, mint a közelgő esküvőt, a saját leánybúcsúját sem aprózta el, olyan felhajtást szervezett, amiből egy átlag menyasszony húsz esküvőt megszervez.