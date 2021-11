Videón a fesztiváltragédia - nyolc ember életét követelte a Travis Scott koncertjén megindult roham

Megosztás Tweet



Perlik Travis Scottot a nyolc ember életét követelő horrorkoncertje miatt. A rapper hat éve egyszer már rács mögé került, miután arra biztatta rajongóit, hogy törjék át a biztonsági kordont.

Virágok és mécsesek a Texas állambeli Houstonban rendezett Astroworld nevű zenei fesztivál helyszínén 2021. november 7-én.

(Fotó: MTI/AP/Robert Bumsted)

Nyolc ember az életét vesztette, valamint több százan megsérültek, köztük egy tízéves gyerek is, Travis Scott koncertjén az Astroworld Zenei Fesztiválon péntek este. A tragédia akkor történt, amikor a nagyjából 50 ezres tömeg egyelőre tisztázatlan okokból megindult a színpad felé. Többeket agyontapostak, 11 embert pedig szívrohammal szállítottak kórházba.

Hogy hány perrel kell majd szembenéznie a rappernek és a koncert szervezőinek, azt megjósolni is nehéz lenne, az első beadvány azonban már megérkezett a Harris megyei körzeti bírósághoz a 30 éves Scott ellen a "megjósolható és megelőzhető" tragédia miatt.

Az egyik résztvevő, bizonyos Manuel Souza egymillió dolláros kártérítést követel, miután a földre lökték és megtaposták, valamint távoltartási végzést is kért, nehogy megsemmisíthessék a birtokában lévő bizonyítékokat az ügyben. Souza az énekes mellett perli a Live Nationt, a ScoreMore szervező céget, és Scott kiadóját, a Cactus Jack Recordsot is, akik szerinte csupán haszonszerzési célokból nem állították le idejében a koncertsorozatot. A felperes szerint már a show-t megelőző délelőtt is egy nagyobb tömeg törte át a biztonsági kordont, Scott koncertjén pedig megismétlődött a hasonlóan erőszakos megmozdulás, amit ki lehetett volna védeni.

Souza ügyvédei kiemelték Scott felelősségét, aki rendszeresen erőszakra bátorítja rajongóit és dühöngésre biztatja őket. Scottot 2015-ben garázdaság miatt le is tartóztatták, miután a Lollapalooza fesztivál rajongóit arra biztatta, hogy másszanak át a biztonsági barikádokon, és rohanjanak fel mellé a színpadra. Akkor öt perc után leállították a koncertet.

Travis Scott amerikai rapper fellép a Texas állambeli Houstonban rendezett Astroworld nevű zenei fesztiválon 2021. november 5-én.

(Fotó: MTI/AP/Houston Chronicle/Jamaal Ellis)

A zenészhez közel álló forrás azt mondta a People magazinnak, hogy Scott nem volt tisztában a helyzet komolyságával, miközben a színpadon volt, ezért folytatta a koncertet.

Ide kattintva megnézheti, ahogy az egyik eszméletlen lányt megpróbálja kiemelni a tömeg, miközben Scott látszólag zavartalanul énekel.

"A fények a szemébe világítottak, és nem látta, mi történik. Azt hitte, valaki elájult, ami a koncertek közben gyakori"

- nyilatkozta a forrás.

A rapper szombat délelőtt kiadott közleményében nyilatkozott a tragédia kapcsán és elmondta, hogy teljes mértékben együttműködik a houstoni rendőrséggel, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A történtekkel kapcsolatban megszólalt Travis párja, a második gyermekükkel várandós Kylie Jenner is, aki szintén kiemelte, hogy Scott nem tudta, mi történik pontosan, a show után értesült ő is a halálesetekről.

„Travis és én is összetörtem. Gondolataim és imáim mindazokhoz szólnak, akik életüket vesztették, megsérültek vagy bármilyen módon érintettek a tegnapi események. Tudom, hogy Travis különösen törődik a rajongóival és a houstoni közösséggel. Szeretném világossá tenni, hogy nem voltunk tudatában halálesetnek, amíg a hír a show után nem jelent meg."

A koncerten jelen volt Kyle és testvére, Kendall Jenner is, de egyikük sem sérült meg.

Fiatalok hallgatják Travis Scott amerikai rapper koncertjét a Texas állambeli Houstonban rendezett Astroworld nevű zenei fesztiválon 2021. november 5-én.

(Fotó: MTI/AP/Houston Chronicle/Jamaal Ellis)

Kábítószer okozhatta a pánikot a koncerten

A houstoni rendőr-főkapitány, Troy Finne szombati nyilatkozata szerint egy részvevő vélhetően drogot tartalmazó fecskendővel szúrhatott meg valakit, ez okozhatta a pánikot. Az egyik biztonsági őr, aki éppen egy rendbontóval szemben intézkedett rosszul lett, és újra kellett éleszteni. A mentősök tűszúrás nyomát találták a nyakán. Bár nem tudni, milyen kábítószert tartalmazhatott pontosan az injekció, de a Dailymail szerint az orvosok Narcant adtak be neki, amit az opioidokat, köztük a fentanilt is túladagoló emberek újraélesztésére használnak.

A rendőrség egyelőre csak gyanítja, hogy egy a biztonsági őrhöz hasonló eset okozhatta a tömeg megindulását, ami nyolc ember halálát okozta és 25 embert juttatott kórházba. Arról egyelőre szintén nincs információ, hogy letartóztatták-e a fecskendővel garázdálkodó rajongót.