Ő a 22 éves modell, akivel Kanye West felejteni próbálja Kim Kardashiant

Egy kosármeccsen mutatkoztak először együtt, de egy bennfentes szerint már egy ideje bimbózik a románc.

Kanye West nem szingli többé! A rapper a Page Six információi szerint a 22 éves modellel, Vinetriával jár. A párost néhány napja a Donda Academy kosármeccsén fotózták le együtt, a lapnak nyilatkozó bennfentes szerint azonban a kapcsolat nem friss, már egy ideje randevúznak egymással.

Túl sokat nem tudni a bimbózó románcról, de nem lennénk meglepve, ha csak éppen annyira lenne komoly, mint a zenész és a világhírű orosz modell, Irina Shayk nyári flörtje. Kanye akkor azt nyilatkozta, hogy nincs ideje új kapcsolatra, de vélhetően csak arra várt, hátha exe, Kim Kardashian meggondolja magát a válással kapcsolatban. A minap Drink Champs podcastjában még mindig a feleségeként említette Kimet, pedig a békülésre esély sincs.

A sztárpárt többször is látták együtt az utóbbi időben, Kanye ugyanis nem csak exe Met-gálás szettjét segített megtervezni, de segítségére volt az októberi Saturday Night Live-ra való felkészülésben is, amikor is Kim vezette a legendás műsort.

Azonban ezek a gesztusok már csupán baráti jellegűek, a válás szépen halad a maga útján. Ezt bizonyítják a bírósági dokumentumok, melyeket a TMZ szerzet meg néhány héttel ezelőtt. Ezek szerint Kim megtarthatja a pár közös Hidden Hills-i villáját, ami 60 millió dollárt ér. Állítólag a felek igen nyugodtan beszélték meg a megállapodás ezen részét, Kim ugyanis hajlandó volt kivásárolni gyermekeinek apját a villából.

Kanye West egyébként hivatalosan is új életet kezdett. Ezt az új fejezet pedig tiszta lappal kezdi, már nem Kanye Westként, mivel nevet változtatott, hivatalos dokumentumaiban már a YE szerepel.

„A Ye a leggyakoribb szó a Bibliában, ugyanis a Ye Yout jelent. Így én vagyok te, én vagyok mi, mi vagyunk mi. A Kanyeből indul ki, ami egyetlent jelent, így jött a Ye, ami tükrözi a jót, a rosszat, a zavartat - szóval mindent. Ez inkább tükrözi azt, hogy kik vagyunk” – magyarázta új nevéhez való ragaszkodását a rapper.