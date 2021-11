Jelenlegi állapotáról vallott a súlyos agydaganattal küzdő énekes

Megosztás Tweet



A The Wanted fiúbanda korábbi tagja továbbra is kitart.

Tom Parker tavaly októberben szomorú hírrel állt a nyilvánosság elé: gyógyíthatatlan betegség támadta meg a testét, orvosai negyedik stádiumú glioblastómát állapítottak meg nála, ami a legagresszívabb felnőttkori agytumor.

A 32 éves fiatal énekes állapota sajnos nem tette lehetővé a műtétet és a kemoterápiás kezeléssel is csak pár hónapot tudnak nyerni a kétszeres apukának, akinek 2020 októberében született meg második csemetéje.

Tom Parker ennek ellenére sikerélménnyel számolt be az elmúlt napokban, javul az állapota a daganat ugyanis elkezdett visszahúzódni – írja a PageSix.

„Könnyes szemmel ülök itt, miközben elmondom nektek. Féken tartjuk a rákot” - osztotta meg a 33 éves Parker szerdán az Instagramon keresztül egy fotó mellett, amelyet feleségével, Kelsey Hardwickkel és két gyermekükkel: a 2 éves lányával, Aureliával és az 1 éves kisfiával, Bodhival készített.

Megkaptuk a legutóbbi vizsgálatom eredményeit és örömmel mondhatom, hogy az állapotom stabil. Egy éve járjuk ezt az utat és őszintén, ennél többet nem is kívánhatnék ezen a ponton. Ma éjjel egy kicsit nyugodtabban alhatunk.

Parker múlt hónapban még egy jótékonysági koncertet is rendezett a The Wanted együttes tagjaival, aminek a befolyó teljes összegét a Stand Up to Cancer és a The National Brain Appeal között osztották fel.