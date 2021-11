Egy budapesti ház áráért eladó a Beatles gitárosának egykori otthona

A Liverpool egyik külvárosában, Speke-ben álló sorházban Harrison sokszor gyakorolt John Lennonnal és Paul McCartneyval. A család 1962-ben költözött ki az Upton Green 25. alatt található házból, éppen akkortájt, amikor a Beatles már elindult a világhír felé.

A három hálószobás, egy emeletes ingatlant 160-200 ezer fontért (67-83 millió forintért) kínálják eladásra.

Amint azt a BBC hírportálja felidézte: George Harrison, a négygyermekes család legkisebb gyermekként először egy kis házban lakott az Arnold Grove-on, Wavertree-ben, ezt követően sikerült átköltözniük a speke-i új házba.

Harrison a Dovedale általános iskolába járt, ahova Lennon is, de mivel két és fél éves korkülönbség volt közöttük, ott még nem ismerték meg egymást.

Lennon The Quarrymen elnevezésű bandája az Upton Green 25-ben próbált Harrison és McCartney kamaszkorában. Ebből az együttesből alakult ki később a Beatles - Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr és George Harrison - együttese, amely 1960-ban kapta a nevét.

A Harrison-házat legutóbb hét éve adták el: akkor egy Beatles-rajongó vette meg 156 ezer fontért (65 millió forintért).

