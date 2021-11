Amy Winehouse szülei kiárusították néhai lányuk gardróbját

A mintegy 800 tétel közül a szívalakú piros Moschino táska, amely az énekesnő több fotóján is látható, a becsült 20 ezer dollár helyett 205 ezer dollárért (63,63 millió forint) talált gazdára – közölte a Twitteren az aukciósház.

Egy aranyszínű Dolce & Gabbana miniruháért 150 ezer dollárt fizettek a becsült 7000 helyett. Egy fekete-fehér csíkos ruha, amelyben az énekesnő Jay Leno Tonight Show című műsorában, 2007-ben a Rehab című számát előadta, 25 ezer dollárért kelt el. A szűk fekete szoknya, amelyben Winehouse 2008-ban átvette öt díját a Grammy-gálán, 11 ezer dollárt ért meg egy licitálónak.

Egy türkiz melltartó, amelyet az énekesnő You Know I'm No Good című videóklipjében villantott, 25 ezer dollárért talált vevőre, két plüssállatot 6200 dollárért adtak el. Egy születésnapi kártya, amelyet Adele-től, az énekesnőtől kapott Winehouse, 3200 dollárért kelt el a becsült 200-400 dollár helyett.

Martin Nolan, az aukciósház igazgatója szerint Amy Winehouse szülei most látták elérkezettnek az időt arra, hogy megváljanak tíz éve elhunyt lányuk személyes és pályafutásához kapcsolódó relikviáitól. Az énekesnő 2011. július 27-én halt meg alkoholmérgezésben.

From guitars to her last performance dress, Amy Winehouse treasures go up for auction with a portion of proceeds going to the @AmysFoundation. pic.twitter.com/wu2QcPU74k

