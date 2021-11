Lehetséges ez? Mesésen fest Gwyneth Paltrow 26 évvel ezelőtt viselt ruhájában

Megosztás Tweet



A 49 éves színésznő újra felöltötte az ikonikus 1996-os MTV VMA gáláján viselt piros bársony nadrágkosztümjét.

Gwyneth ugyanolyan fantasztikusan festett a minap tartott Gucci divatbemutatón, mint évtizedekkel ezelőtt, amikor először felvette a Tom Ford által tervezett kosztümöt – írja cikkében a Harper's Bazaar. A Szerelmes Shakespeare-ben nyújtott alakításáért 1999-ben Oscar-díjat nyert színésznő újra alkotta 26 évvel ezelőtti szettjét, amihez híven most is egy halványkék gombos blúzzal és tűzpiros tűsarkúval párosította a piros bársonyöltönyt. A rendezvényen olyan sztárok vettek még részt, mint Lizzo, Billie Eilish és Paltrow exférjének Chris Martinnak az új kedvese Dakota Johnson is.

Gwyneth nemrég egy interjúban mesélt részletesen magánéletéről, új férjéről és arról, hogyan neveli Chris Martinnal közös gyermekeit a 17 éves Apple-t és a 15 éves Mosest.

Keményen dolgoztam, hogy az előző házasságom régi rossz szokásait levetkőzzem, ahogy a régóta fennálló intimitási problémáimon is, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki a mostani házasságomból.

Ezek után vélhetően átértékelte a színésznő korábbi kijelentését, miszerint a szerelemben nincs nála szerencsétlenebb ember, utalva ezzel Brad Pitt-tel, Ben Affleckkel és Chris Martinnal való kudarcba fulladt kapcsolatára.

Szerencsére Chris Martin és Gwyneth új férje is jól kijön egymással, ebbe a nagy szeretetbe pedig az exférj új kedvesét, Dakota Johnson színésznőt is bevonták. Nem ritka, hogy a két pár együtt tölti a nagyobb ünnepeket a gyerekekkel. Paltrow bevallottan megszokta már, hogy ezt hallva sokak szemöldöke felszalad, de számukra ez kicsit sem furcsa, sőt, az ő esetükben ez a természetes.

Gwyneth 2014-ben ismerkedett meg második férjével, a Glee producerével Brad Falchukkal, akivel négy évvel később összekötötte az életét.