Terroristáktól félti gyerekeit George Clooney

A színésznél betelt a pohár az ikreit fényképező lesifotósok miatt.

George Clooney Issues Open Letter Requesting No Photos Of His Children In Publications https://t.co/jOOFCkOGy7 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 5, 2021

George Clooney Deadline-on keresztül nyílt levelet írt a Dailymailnek, de tulajdonképpen szavai minden olyan bulvárlapra vonatkoznak, akik úgy tesznek ki fotót az Amal Clooney-val közös ikreiről, illetve a többi közszereplő családtagjairől, hogy látszik az arcuk.

A színész eddig nem tett lépéseket az Elláról és Alexanderről készült képek kapcsán, de elszakadt nála a cérna, mikor a minap Billie Lourd egyéves kislányának fotója árasztotta el az internetet. Úgy érezte, hogy fel kell lépnie a magazinok magatartása ellen, nem csak maga, de kollégái miatt is.

"Én közszereplő vagyok, és elfogadom ezeket a tolakodó képeket, mint a munkámmal járó negatívumot, de a gyerekeink nem vállaltak ilyen kötelezettséget. A feleségem munkájának természetéből fakadóan terrorista csoportokkal kerül kapcsolatba, és bíróság elé állítja őket, így mi minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy családunk biztonságát megvédjük. Nem tudjuk megvédeni gyermekeinket, ha bármelyik kiadvány a címlapjára teszi az arcukat."

Clooney továbbá leszögezte, hogy sem neki, sem emberi jogi ügyvéd feleségének nincsen közösségi oldala, így ők maguk sosem osztottak meg képet ikreikről, mert ezzel úgy vélik, veszélybe sodornák az életüket.

"Ez nem paranoia, ez valós veszély, valós következményekkel.”

Amal és George Clooney (Fotó: EPA/NINA PROMMER)

Az Ocean’s Eleven sztárja így arra kéri a bulvárlapokat, hogy a közszereplők gyermekeit ne használják fel cikkeikhez, a már kipublikált tartalmakat pedig töröljék az oldalaikról.

Clooney legújabb rendezése, a The Tender Bar kapcsán több interjút is adott, melyekben megszakítva a hagyományt mesélt egy kicsit a magánéletéről és az apaságról. Nem csak arról számolt be, hogy ikrei már úszni tanulnak, hanem egy ennél is komolyabb mérföldkőről: mindketten két nyelven beszélnek. Bár szülőként nagyon büszkék, ők maguk nem beszélik a nyelvet, így mondhatni a saját dolgukat nehezítették meg, mert néha egy szavukat sem értik.