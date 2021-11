Rá sem ismerni Carrie Bradshaw felújított lakására

Megosztás Tweet



A New York-i garzont, most bárki kibérelheti novemberben két napra az igazi Szex és New York életérzésért.

A Carrie Bradshaw-t alakító Sarah Jessica Parkerrel reklámozzák az ingatlanpiacra frissen felkerülő lakást, ami ikonikus helyszínéül szolgált a kétezres évek egyik legnépszerűbb csajos vígjáték sorozatának.

Az igazán vállalkozó kedvű rajongóknak azonban rossz hírünk van, a lakás egyelőre nem eladó, csak kiadó és sajnos az sem hosszútávra, mindössze két rövidke napra, de ez az idő pont elég arra, hogy végignézzük a Szex és New York összes évadát egyhuzamban, és még úgy is maradna egy óra az amúgy igen aprócska stúdiólakás felfedezésére.

A hirdetés szerint, a szerencsés bérlő november 11 és 12 között költözhet be, mindössze 23 dollár, vagyis alig hétezer forint ellenértékében. Bár a lakás a sorozat forgatása óta átesett több ráncfelvarráson is, a mostani dizájn igyekezett a nyolcvanas, kilencvenes évek hangulatát megidézni – írja a New York Post.

A páratlan lehetőség az HBO műsorán hamarosan debütáló folytatás, az And Just Like That miatt került piacra, amiben az 56 éves Sarah Jessica is személyesen segédkezett, a stáb pedig ritka hozzáférést biztosít a stílusikon ruhatárához, ugyanis Carrie gardróbja még a felújítás után is megmaradt a lakás fénypontjaként.

A színésznő egyébként jelenleg is a nyár óta zajló Szex és New York sorozatát forgatja New Yorkban, azóta pedig az internetet sebtiben elkapott lesifotók árasztották el a folytatás felvételeiről. Carrie Bradshaw mindig is kifinomult stílusáról volt híres, az új szériában azonban megkérdőjelezhető szettekben is láthatjuk majd, olyanokban, mint a mosogatókesztyűs összeállítás, mely inkább hasonlít egy farsangi jelmezre.

