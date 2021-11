Mariah Carey nem hagyta szó nélkül, hogy egy bár betiltotta a karácsonyi dalát

Megosztás Tweet



A zenegépben december 1-ig nem lehet az "All I Want for Christmas is You-t" választani.

Pár napja terjed a Twitteren egy fotó, melyen egy texasi bárban kihelyezett figyelmeztető felirat olvasható, ami szerint december elseje előtt tiltott a zenegépben Mariah Carey "All I Want for Christmas is You" című örökzöldjét elindítani. A szigorú szabályozáson annyit lazítanak az első téli hónap beköszöntével, hogy egy este, egy alkalommal elhangozhat a sláger -írja a People magazin.

Bizonyára sokan értenek egyet a szigorító intézkedéssel, hiszen december 24-ig Carey és a Wham! karácsonyi számait unásig játsszák a rádiók, és a plázákban is ezek szólnak mondhatni végtelenítve, vélhetően ettől az őrülettől szerette volna megkímélni magát a tulaj.

Ehhez azonban magának Mariah-nak is volt egy-két szava, hozzá is eljutott ugyanis a tiltás híre.

"Ez az a karácsonyi háború, amiről hallottam?"

-idézi egy másik twitterező sorait Carey, aki ránézésre Xéna, a harcos hercegnőre photoshoppolta magát, üzenve, hogy ő kész harcolni dalának jogaiért.

Az ünnepi örökzöld nem mellesleg három Guinness-rekordot tudhat a magáénak, mégpedig az amerikai 100-as toplistán minden idők legtöbbször első helyet elérő karácsonyi dala lett, valamint ez a legtöbbet streamingelt dal a Spotify-on női előadótól, ahogyan az amerikai Singles Top 10 Chart listáján is ez a karácsonyi sláger ült a legtöbb héten át az élen.

Carey, aki legszívesebben egész évben a nappalija közepén hagyná a karácsonyfát, november elsején már ünnepi üzemmódra kapcsolt, a megosztott videójában pedig az látszik, hogy amint éjfélt üt az óra, egy óriás karácsonyi nyalókának álcázott ütővel üti-vágja a faragott töklámpását."Készen álltok? itt az idő!" - üzente a képaláírásban.

Mindeközben az Apple + bejelentette, hogy az énekesnő ezúttal is visszatér egy új karácsonyi műsorral, a Mariah's Christmas: The Magic Continues decemberben debütál majd. A műsorban elhangzik Carey Khaliddal és Kirk Franklinnel készült 2021-es karácsonyi dala is, a "Fall in Love at Christmas", mely november 5-én debütál.