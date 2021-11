Nolan összehozta Jason Burnt és Vasembert

Christopher Nolan has enlisted Robert Downey Jr. and Matt Damon for his upcoming World War II epic “Oppenheimer.” https://t.co/uY6HH4BhuP pic.twitter.com/1PylHDoxLv

Matt Damon és Robert Downey Jr. is szerepel Christopher Nolan új életrajzi filmjében, amelyet az atombomba egyik atyjának tartott Robert Oppenheimerről forgat.

Nemrég érkezett a hír, hogy az Oscar-jelölt rendező az atombomba atyjáról, a zsidó származású amerikai elméleti fizikus Robert Oppenheimerről forgat életrajzi filmet. A bejelentéssel együtt, a fizikust alakító színész kilétéről is lerántották a leplet, aki nem más, mint a Peaky Blindersből ismert Cillian Murphy. Hozzá csatlakozott most Emily Blunt, aki a tudós feleségét alakítja majd.

A Variety cikke szerint még nem nyilvános, hogy Damon és Downey Jr., akik először szerepelnek együtt közös produkcióban, milyen szerepet kaptak.

Oppenheimer (1904-1967) irányította az új-mexikói sivatagban lévő Los Alamosban a titkos Manhattan-tervet. A produkció a 2. világháború alatt játszódik, amikor a zseniális elméleti fizikus kulcsszerepet játszott az atombomba elkészítésében. A forgatókönyv részleteit sem osztották meg a nyilvánossággal, de Nolan valószínűleg arra koncentrál majd, hogyan folyt a nukleáris fegyver kifejlesztése a Manhattan-terv tudósaival. Ezt támasztja alá, hogy a százmillió dolláros (31 milliárd forintos) költségvetésű filmet forgalmazó Universal Pictures olyan "epikus thrillerként" festette le a produkciót, amely feltárja a közönség előtt a paradoxont: Oppenheimernek "kockáztatnia kellett, hogy elpusztítja a világot, azért, hogy megmenthesse".

