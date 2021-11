Chris Pratt ki nem állhatja a hétfőket, de egy tál lasagne mindig feldobja a napját

Megosztás Tweet



Mi a közös a világ legmorcosabb macskájában, Garfieldban és az olasz vízvezeték-szerelőben Super Marióban? Mindkettőnek Chris Pratt lesz a szinkronhangja.

Chris Pratt has been cast as Garfield in an animated ‘GARFIELD’ movie. (Source: https://t.co/oziypSLORo) pic.twitter.com/5CYR8gK97a — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 1, 2021

Gőzerővel készül a következő Garfield-mozi, ami a névadó, hétfő-gyűlölő, antropomorfizált cica mindennapjait meséli el, A galaxis őrzői sztárja, Chris Pratt tolmácsolásában.

A 42 éves színész hangján fog megszólalni a legendás lasagne-rajongó Garfield az Andrew Kosove és Broderick Johnson által készített új animációs filmben – számolt be a The New York Post.

Garfield utoljára 2004-ben került a mozivászonra, egy élőszereplős és animációs film kombinációjában, amely 2006-ban folytatást is kapott. Akkor a legendás komikus, Bill Murray kölcsönözte a hangját a morcos macskának.

Prattre az utóbbi időben csak úgy záporoznak a szinkronszerepek. Legutóbb a 2020-as Előre című mesében hallhattuk a hangját, nemrég pedig bejelentették, hogy ő fogja megszólaltatni a bajszos olasz vízvezeték-szerelőt is, a hamarosan elkészülő videójáték adaptációban.

Kiskoromban imádtam a Super Marióval játszani. Az otthonunk melletti mosodában volt egy játékgép, így amikor leküldtek a szüleim, állandóan azon lógtam. Ha épp nem volt rá pénzem, kiloptam egy negyeddollárost a mosógépekből, és úgy játszottam vele. Úgy tűnik, ezek a negyeddollárosok hozták meg nekem szerencsét (amerikai mondás szerint az eldobott negyeddollárosok szerencsét hoznak - a szerk.), hogy ma én lehetek Super Mario hangja.

Bár a színész kétségkívül hálás a szerepért és alig várja, hogy Marió hangján szólaljon meg, a rajongókat koránt sem tette maradéktalanul boldoggá a Chrisre esett választás. A legtöbben az olasz származású Danny DeVitót képzelték el a szerepre.