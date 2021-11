A meggyilkolt Gabby Petito vőlegénye vélhetően saját magával végzett

Megosztás Tweet



Az influenszer halála hónapok óta lázban tartja a világot.

Újabb fejlemények történtek, miután múlt csütörtökön az FBI megerősítette, hogy a floridai nemzeti parkban a szülők által talált emberi maradványok Brian Laundrie holttestéhez tartoznak. A részleges emberi koponyára több hetes eredménytelen kutatás után bukkantak rá a Carlton rezervátum egy korábban vízzel borított mocsaras részén. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy Laundrie több hete hunyt el, de halálának körülményeiről, azóta sem érkezett információ.

Kurt Hoffman Sarasota megye seriffje múlt pénteken azt nyilatkozta, hogy minden nyom arra utal, hogy Laundrie feltételezhetően öngyilkosságot követett el a rezervátum területén – írja cikkében az Independent.

A rendőrség egyúttal elismerte, hogy mulasztás történt a részükről, mikor tévesen azt állították szeptember 16-án, hogy látták Laundrie-t, amint elhagyja szülei otthonát, holott valójában a Brian akkor már halott volt. Todd Garrison, North Port rendőrfőnöke elárulta, hogy a helyi megfigyelőcsoport értesítette őket, hogy látták Gabby Petito vőlegényét, de mint utólag kiderült a férfit Laundrie édesanyjával keverték össze.

A 22 éves Gabby eltűnését szeptember 11-én jelentették be szülei, miután augusztus vége óta nem adott magáról semmilyen életjelet. Az FBI szeptember 21-én hivatalosan is gyilkosságnak minősítette Gabby ügyét, miután egy wyomingi erdei kemping közelében igazoltan az ő holttestét találták meg szeptember 19-én. A halottkém nemrég azt is megerősítette, hogy a fiatal influenszert megfojtották.

Brian egyébként kedvese autójával utazott haza a közös wyomingi erdei sátrazás után, és saját szüleinél húzta meg magát, majd szeptember 14-én kocsiba ült és a közeli 25 ezer hektáros mocsaras természetvédelmi területhez hajtott. A férfi ellen hajtóvadászat indult, de egészen október 20-ig nem találták a nyomát.

Miért gondolják azt, hogy Brian Loundrie-nak köze lehet menyasszonya halálához?

Mint kiderült, Gabby Petito és Brian Laundrie kapcsolata látszatboldogság volt. A pár, akinek Youtube és Instagram oldalait is százezrek követték, feltöltött tartalmaik szerint boldogok voltak és fülig szerelmesek, azonban azóta árnyaltabb a kép. Rendőrségi dokumentumok szerint augusztus 12-én Utah államban kihívták a rendőrséget a szóban forgó, hangosan vitatkozó párhoz, ahol állítólag Gabby sírva panaszolta el, hogy erőszakosan bánt vele a párja, bár feljelentés nem történt. A rendőrségi feljegyzésekből az is kiderült, hogy a 911-et tárcsázó szemtanú látta, ahogy Brian megüti a menyasszonyát, ezután hívott segítséget. Mindezek mellett a pár Insidernek nyilatkozó barátai szerint Gabby és Brian kapcsolatának sok mélysége és magaslata volt, és mindig drámáztak valamin, melynek fő oka Brian féltékeny természete volt.

Ráadásul Briant - ahogyan a rendőrség fogalmazott - szokatlan viselkedése miatt körözték, ugyanis párja hollétével kapcsolatban egyáltalán nem volt együttműködő sem a családdal, sem a hatóságokkal.