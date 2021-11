Másnak kihívás lenne egy asztalnyi pizza, de nem Chris Hemsworth-nek

Megosztás Tweet



Más napokig ellene vele, de nem a Bosszúállók sztárja...

Csalónap Chris Hemsworth módra! És hogy ez nála miből áll? Csupa egészséges finomságból, ahogy a Thor sztárja fogalmaz Instagram posztjában, melyben tobzódnak a pizzák, csirkesztárnyak, és egyéb kalóriabombák.

A színész egyébként megteheti, hogy elpusztít egy nagyobb családnak is elengedő négysajtost, mivel izzasztó és kemény edzéseihez szüksége van az energiára. Legutóbb saját dublőre is kiborult Chris izmait látva. Hemsworth a Thor: Love and Thunder forgatására kellett, hogy formába hozza magát, a szerep pedig ezúttal is komoly fizikai felkészülést igényelt, ami nemcsak a színészt, de testdublőrét is megviselte, akinek ugyanannyi izmot kell magára pakolnia, mint Chrisnek. Bobby Holland Hanton 2013 óta dolgozik együtt Hemsworth-szel, de soha nem izzasztotta meg ennyire egy közös munka sem, mint ez.

Mindenki el van ájulva Chris izmaitól...én meg csak annyit mondhatok ironikusan, hogy remek, most nekem is el kell érnem az ő méreteit. Együtt edzünk és ugyanazon a diétán vagyunk. Két óránként kell ennünk, nekem ez szörnyen nehezen megy. Nem értem Chris, hogy tudja rezzenéstelen arccal végig csinálni ezt az egészet!

- nyilatkozta az év elején.

Hemsworth azonban nem csak a Thor mozira gyúrt, hanem az utána következő Hulk Hogan életrajzi filmre is, amiben a legendás pankrátort fogja alakítani. A színész jó úton halad, hogy felzárkózzon a sportoló méreteihez, bár még ilyen hatalmas izmokkal sem tart ott, ahol Hogan fénykorában.