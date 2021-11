Lily Collins két hónapja sincs férjénél, de máris panaszkodik

Megosztás Tweet



A színésznő megdöbbentően vallott alig pár hónapos házasságáról.

A 32 éves színésznő, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Tükröm, Tükröm vagy a Végzet ereklyéi, tavaly szeptemberben kirándulni indult párjával, Charlie McDowellel, aki egy gyönyörű szurdokban letérdelt, és feleségül kérte a színésznőt, méghozzá egy méretes, rózsaszínű gyémántgyűrűvel.

Phil Collins lánya egy évvel később, idén szeptemberben árulta el, hogy szerelmével oltár elé álltak. A színésznő közösségi oldalán mutatta meg esküvői képeit, melyek gyönyörű környezetben, a természet lágy ölén készültek. Csipkés menyasszonyi ruhájával, és fátylával Lily pont úgy festett, akár egy hercegnő.

A tökéletes esküvő ellenére, Collins nemrég egy interjúban vallotta be, mit is érez valójában a házassággal kapcsolatban – írja a Just Jared.

Olyan jó, hogy végre elmondhatom, hogy feleség vagyok, de ettől néha nagyon öregnek érzem magam.

Lily, aki korábban évekig Jamie Campbell-Bowerrel folytatott se veled, se nélküled viszonyt, két éve alkot egy párt immáron férjével, Charlie-val, aki nem mellesleg szintén sztárszülők gyermeke. Édesanyja, Mary Steenburgen, apja pedig Malcolm McDowell.