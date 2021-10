Horribilis összegeket kaszáltak 2021-ben a legjobban kereső férfi színészek

Megosztás Tweet



Nyilvánosságra hozták a világ legtöbbet kereső férfi filmsztárjainak listáját.

A pandémia miatt idén kevesebb hollywoodi szuperprodukció került a mozikba és mint tudjuk, a színészek az alap fizetésük mellett a jegyárbevételből is részesülnek, így ők is nagyobb összegektől estek el. A rangsor legjobban kereső színésze azonban még így sem panaszkodhat, ugyanis még a járvány ellenére is 100 millió dollárt vihetett haza – írja a Just Jared.

A tizennégy színészt felsoroló lista utolsó helyezettjei között olyan nevek szerepelnek, mint Robert Pattinson (The Batman – 900 millió forint), Keanu Reeves (Mátrix 4 – 4 milliárd forint), Brad Pitt (Bullet Train – 6 milliárd forint) és Mark Wahlberg (Spenser az igazság nyomában – 9 milliárd forint).

Most pedig lássuk a Top 5-be bekerült színészeket, akiknek idén már nem kell aggódni karácsonyi ajándékok ára miatt:

Leonardo DiCaprio – Ne nézz fel! (35 millió dollár ~ 10 milliárd forint)

Leonardo DiCaprio amerikai színész érkezik a 92. Oscar-gálára a hollywoodi Dolby Színházban 2020. február 9-én.

MTI/EPA/David Swanson

Denzel Washington – Ördög a részletekben (40 millió dollár ~ 12 milliárd forint)

Denzel Washington amerikai színész, rendező, producer az Amerikai Filmintézet (AFI) életműdíjának 47. átadóünnepségén a Los Angeles-i Dolby Színházban 2019. június 6-án.MTI/EPA/Nina Prommer

Will Smith – King Richard (40 millió dollár ~ 12 milliárd forint)

Will Smith amerikai színész, rapper a Gemini Man című filmje bemutatóján Los Angelesben 2019. október 6-án. A filmet október 11-től vetítik az amerikai mozik.

MTI/EPA/Nina Prommer

Dwayne Johnson – Red Notice (50 millió dollár ~ 15 milliárd forint)

Dwayne Johnson amerikai színész a Jumanji: A következő szint című filmjének bemutatóján Los Angelesben 2019. december 9-én.

MTI/EPA/David Swanson

Daniel Craig – Tőrbe ejtve (100 millió dollár ~ 30 milliárd forint)