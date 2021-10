Férjfogó vacsora – erre a receptre esküszik Meghan Markle és Emily Blunt

Megosztás Tweet



Az egykori színésznő, akit ma már a sussex hercegnéje megnevezés illet és a Hang nélkül-filmek 38 éves filmsztárja, ugyanazzal a fogással lepte meg párját, pár hónappal később, pedig mindkettejük ujjára felkerült az a bizonyos gyűrű.

Ki gondolta volna, hogy a tökéletes sült csirke lehet a házasság titka? Úgy tűnik azonban, hogy népszerű szakácsnő, Ina Garten „eljegyzési csirke” receptje a kulcs, legalábbis Meghan Markle és Emily Blunt ezt állítja – írja a New York Post.

Nemrég Emily egy interjúban árulta el, hogy 2008-ban készítette el először ezt a fogást, amikor randevúzni kezdtek mostani férjével a 42 éves színész, John Krasinskivel. Egy évvel később John feltette a nagy kérdést, amit 2010-ben az esküvő követett, szerelmük azóta is tart, ez pedig ritkán mondható el a hollywoodi házasságokról.

Valami olyasmit akartam neki készíteni, amit mindenki szeret, és ki ne szeretné a sült csirkét? Ekkor futottam bele Ina „eljegyzési csirkéjébe”, és úgy voltam vele, hogy ha nem is válik be, amit ígér, legalább eszünk egy jót. De a csoda megtörtént, ennek a csirkereceptnek tényleg varázsereje van!

Hasonló történetről számolt be még 2017-ben a sussexi hercegné, Meghan Markle is. A Briliáns elmék egykori színésznője 2016-ban ismerte meg Harry herceget, akkor főzte meg neki először ezt a fogást, egy évvel később pedig az eljegyzés is megtörtént.

Semmi sem olyan finom, mint egy tökéletes sült csirke. Ina Garten receptje pedig megváltoztatja az egész életed. Onnantól kezdve más sült csirke nem létezik.

Az „eljegyzési csirke” recept

Hozzávalók:

1 egész csirke

Só és frissen őrölt bors

2 citrom

1 egész fej fokhagyma, keresztben félbevágva

Olívaolaj

2 hagyma, meghámozva és vastag karikákra vágva

120 ml száraz fehérbor

120 ml csirkealaplé, lehetőleg házi készítésű

1 evőkanál sima liszt

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 220°C-ra.

A már megtisztított csirkét töröljük szárazra, majd bőségesen fűszerezzük sóval és borssal a belsejét. A citromokat vágjuk négy részre, ebből két negyedet és a félbevágott egész fokhagymát tegyük a csirkébe. A csirke külsejét kenjük be alaposan olívaolajjal majd jöhet a só, bors. A csirkét a lábánál kössük össze, a szárnyakat pedig hajtsuk hátra. Ezután mehet egy kisebb tepsibe a csirke (ha túl nagy a tepsi, megég a hagyma). A maradék citromgerezdeket és a felszeletelt hagymát ízlés szerint sóval, borssal és olajjal keverjük össze, és öntsük a tepsibe helyezett csirke köré.

Körülbelül 1 óra 15 percig sütjük, majd a csirkét kivesszük a tálból és lefedjük alufóliával. A tepsiben maradt citrom és hagymadarabokat egy serpenyőbe tesszük, közepesen magas lángon, a bor, a csirkealaplé és a liszt hozzáadásával elkezdjük készíteni a mártást. Ha besűrűsödött, mehet hozzá a tepsi alján összegyűlt szaft. Tálaláskor a feldarabolt csirkére mehet a szaft és a többi már történelem.