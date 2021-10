Ana De Armas kapta meg a női John Wick szerepét

Megosztás Tweet



Újabb spin-off széria készül John Wick-világában, mely egy bérgyilkos balerináról fog szólni.

Ana De Armas In Talks To Lead ‘John Wick’ Spinoff ‘Ballerina’; Movie Spearheads Bumper AFM Slate For Lionsgate https://t.co/xWq8ax9LkE — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 28, 2021

A Tőrbe ejtve sztárja, Ana De Armas saját John Wick-előzménysorozatot kap - írja a Deadline. A színésznő, akit sokan csak Ben Affleckkel való kapcsolata miatt ismernek, egy táncosnőt alakít, akiből bérgyilkos lesz, ezért sem véletlen, hogy a széria jelenleg a "Ballerina" munkacím alatt fut.

A karakter egy rövid időre feltűnt a John Wick 3-ban, akiből azért lett bérgyilkos, hogy bosszút álljon a kivégzett családjáért. Ezt a történetet fogja kibontani az új spin-off sorozat is. Hogy feltűnik-e majd a benne Keanu Reeves, aki a napokban ünnepelte dublőreivel a negyedik rész forgatásának befejezését, az egyelőre kérdéses.

De nem ez az első produkció, mely John Wick-világában játszódik majd, és melynek munkálatai már megkezdődtek. Mel Gibson az első színész, akit hivatalosan is felkértek arra az előzménysorozatra, amely a John Wick-filmekben megismert Continentalról, a bérgyilkosok hoteljéről szól. A John Wick-trilógia eddig csaknem 600 millió dolláros (186 milliárd forintos) jegybevételt hozott világszerte. A negyedik epizódot éppen most forgatják Németországban, Franciaországban és Japánban Keanu Reeves főszereplésével, így aztán már 2018-ban megkezdődtek a tévés verzió előkészületei.

A Lionsgate Televízió által megrendelt háromrészes produkció a hetvenes évekbeli ifjú Winston Scott szemszögéből mutatja be a Continental történetét, tehát nagyjából negyven évvel a Keanu Reeves-féle mozik cselekménye előtt játszódik. Winston veszélyes utat jár be a New York-i alvilágban, hogy megszerezze az ikonikus szállodát, a világ legveszélyesebb bűnözőinek találkozóhelyét. Gibson egy Cormac nevű karaktert alakít majd, de ennél többen nem árult el a stúdió, ahogy azt sem tudja, ki kapja majd Scottot, akit a filmekben Ian McShane formált meg.

Ian McShane és Keanu Reeves visszatérésére sem érdemes azonban számolni a sorozatban, McShane maximum szinkronizálási felkérésre számít, míg Reeves producerként működhet majd közre a minisorozatban.