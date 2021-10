Rohan az idő, már 19 éves Sarah Jessica Parker fia

Megosztás Tweet



A Szex és New York színésznője Instagramján osztott meg egy friss képet Jamesről.

Sarah Jessica Parker 1991-ben ismerte meg Matthew Brodericket, akinek aztán 1997-ben mondta ki a boldogító igent. Első gyermekük öt évre rá érkezett meg, James Wilkie Broderick pedig azóta jóképű fiatalemberré érett. Sarah-t legtöbbször béranya segítségével világra hozott ikerlányaival, Marionnal és Tabithával szokták lencsevégre kapni, talán azért, mert James sokkal inkább jár meccsekre az apjával, mint cipőt vásárolni Jessicával.

Jessica nem sokszor tesz közzé olyan képet közösségi oldalán, melyen gyerekeinek az arca is látszódik, ezúttal azonban kivételt tett, a minap volt ugyanis elsőszülöttjének 19. születésnapja.

"Ma lett 19 éves. De nem velünk ébredt, ő már a saját életét éli, tanul. Épp a barátaival van, és mesél a napjáról, annyi minden mondanivalója van"

- írja egy fotó társaságában a büszke anyuka, Sarah Jessica Parker, akinek szavaiból süt az anyai féltés és a keserédes boldogság, amiért fia ezúttal nem a családdal tölti a napot.

Sarah egyébként jelenleg is a nyár óta zajló And Just Like That címre keresztelt sorozatát forgatja New Yorkban, azóta pedig az internetet sebtiben elkapott lesifotók árasztották el a Szex és New York-folytatás felvételeiről. Carrie Bradshaw mindig is kifinomult stílusáról volt híres, az új szériában azonban megkérdőjelezhető szettekben is láthatjuk majd, olyanokban, mint az alábbi, mosogatókesztyűs összeállítás, mely inkább hasonlít egy farsangi jelmezre.