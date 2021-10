Három anyától hat gyerek - Ronaédóéknál készül a focicsapat

Megosztás Tweet



Szinte fürdik az apaságban a négygyermekes Cristiano Ronaldo, akinek úton vannak az ikrei.

Cristiano Ronaldo és párja, Georgina Rodriguez örömhírt osztott meg, ikreket várnak – derült ki a portugál labdarúgó Instagramra feltöltött bejegyzéséből.

Az ötszörös aranylabdás csütörtök délután fedte fel a nagyvilág előtt, hogy úton van ötödik és hatodik gyermeke.

„Örömmel jelentjük be, hogy ikreket várunk. A szívünk csordultig van szeretettel. Alig várjuk, hogy találkozzunk velük”

– írta közösségi oldalán.

Pár éve Cristiano azt nyilatkozta, hogy hétig meg sem áll, és mint látható, jó úton jár, a családi focicsapat felé. Ronaldónak már van négy gyermeke, ráadásul három különböző édesanyától. Christiano Ronaldo kisfia, Cristiano Jr. 2010-ben született meg a pletykák szerint egy pincérnőtől, később pedig olyan szóbeszéd is felröppent, hogy egy brit egyetemisaával volt futó kapcsolata a sportolónak, aki tíz millió dollárt kapott, hogy Ronaldo legyen a kizárólagos gyámja a fiúnak. Hogy ebből mi igaz, az azóta sem derült ki.

Négy évvel ezelőtt, 2017-ben aztán megérkezett a meglepő hír, hogy Ronaldo ismételten apuka lesz. Az Aranylabdás portugál játékos közösségi oldalán jelentette be, hogy egy amerikai béranyától ikergyermekei születtek. Ezt a közvélemény azért is furcsállta, mert a sztárapuka már évek óta boldog párkapcsolatban élt jelenlegi menyasszonyával, Georgina Rodriguezzel, akiről egyébként néhány héttel később kiderült, hogy szintén várandós, és első Cristiánóval közös gyermekét hordja a szíve alatt.

Az ifjabb Cristiano Ronaldo most 11 éves, a béranyától született ikrek, Eva és Mateo 4, a legkisebb Alana pedig most 3 éves. Ami pedig Georginát illeti, ő egyáltalán nem bánja, hogy párjának gyermekeit is ő neveli, a sajátjaként szereti őket.

“Kifejezetten családcentrikus vagyok. Szeretem a gyerekeket, az állatokat és természetimádó vagyok. Olyan emberekkel szeretem körbevenni magamat, akik arra inspirálnak, hogy jobb ember legyek, akik pozitív energiával töltenek fel”

– nyilatkozta korábban a sportoló kedvese.